陳佩琪暗示柯文哲選總統？柯：娶妻當取陳佩琪

2019-07-24 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



2020總統大選，台北市長柯文哲動向備受關注；柯的妻子陳佩琪昨在臉書提到一直跟柯說「覺得可以幫人民過更好的日子，那就去做吧！你在什麼職位，對我沒差，尊重你的決定」被外界認為是暗示柯選總統。對此，柯文哲今天受訪表示，陳本來就是好太太，每次唸完罵完都還是支持他的決定。

柯文哲說，以後歷史上會有新成語「娶妻當取陳佩琪」，其實陳每次唸唸唸，他做什麼決定後都會幫他，上次選舉一開始也是罵他，但最後還是拿名下房子去抵押幫他，只能說謝謝陳。

針對壹週刊報導柯文哲打算不選總統支持郭台銘出馬一事，柯文哲說，每天都有幕僚、親柯人士，他都覺得很奇怪，每次都在媒體看到團隊的人事、計畫；再說郭台銘根本人就不在台灣。

有關爭議不少的「卡神」楊蕙如遭爆去年大選期間，向韓國瑜陣營開價主導網軍戰不成改投綠營黑韓，媒體也問曾批評楊是政治蟑螂的柯怎麼看，柯則回應「人總是要討生活，蟑螂也要討生活啊。」