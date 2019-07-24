親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安人員走私菸
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
南台灣暴雨成災
台鐵誤點之謎
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

韓國瑜爬樹防治登革熱：上面洞很多，會有蚊子！

孫鵬深夜酒醉嗆運將 大鬧社區鄰居怒報警

國安局走私菸案 蔡清祥：證據到哪辦到哪

2019-07-24 12:25聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

檢調偵辦總統蔡英文隨扈國家安全局官員吳宗憲、張恒嘉走私9800條進口香菸案，甚至走私菸行之有年，法務部長蔡清祥今天到嘉義市參加反毒活動，面對記者提問，他表示「證據到哪，辦到哪」。

蔡清祥表示，檢調針對此案展開調查，相信很快就會查的水落石出，並尊重偵辦單位的調查，絕對毋枉毋縱。

然而國安局利用總統出訪團購免稅商品行之有年，包括前總統馬英九、陳水扁任內皆有，蔡清祥指出，只要涉及到犯罪，不論是哪個政府時代應該要依法偵辦。

法務部長蔡清祥（右二）今天到嘉義市參加反毒活動，針對國安局走私案，他表示，證據到...
法務部長蔡清祥（右二）今天到嘉義市參加反毒活動，針對國安局走私案，他表示，證據到哪辦到哪。記者姜宜菁/攝影
分享

蔡清祥走私國安局
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

吳釗燮向日訪賓抱怨 「香菸事情讓出訪成果被沖淡」

2019-07-24 10:45

【即時短評】私菸案國安局緘默 關門坐等雲淡風輕？

2019-07-24 12:43

國安私菸風波責任在藍或綠？柯文哲這麼回

2019-07-24 12:43

國安局走私9800條菸 蔡清祥：必要的話可提早查扣拍賣

2019-07-24 12:42

國安局走私菸 郝明義推薦評論：它不是一片葉子落下來

2019-07-24 12:39

罷韓團體借市府場地二度遭駁回 韓國瑜：沒理由封殺

2019-07-24 12:29

感受綠壓力？大橋否認邀約 高市府：透過翻譯確實聽到

2019-07-24 12:28

私菸案2校官羈押 檢調擬「向上」約談將官、華航查案

2019-07-24 12:27

陳佩琪暗示柯文哲選總統？柯：娶妻當取陳佩琪

2019-07-24 12:25

「長假安排假」有沒有譜？勞長：需調查休假天數需求

2019-07-24 12:20

綠：大橋光夫私下透露 並未主動邀約韓國瑜訪日

2019-07-24 11:58

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

影／國民黨全代會不出席 侯友宜：有行程

2019-07-24 11:19

日本產品部份降稅 蔡英文：為CPTPP的談判做好準備

2019-07-24 10:42

韓家軍吳芳銘回嘉縣選立委？ 國民黨縣黨部報中央評估

2019-07-24 10:29

台灣民政府違建 桃市府周六拆光

2019-07-24 00:30

謝長廷再勸韓國瑜請辭：好好選 不要辜負韓粉

2019-07-23 23:55

國民黨24日再提4席立委 張顯耀重披戰袍

2019-07-23 21:14

蔡總統畢業論文已送到 倫敦政經學院編入書目

2019-07-23 20:30

影／批綠貪汙腐敗 韓國瑜：接近擂台蔡就對我射弓箭

2019-07-23 18:58

林飛帆：韓國瑜非庶民 是包裝出來的結果

2019-07-23 18:29

【重磅快評】蘇貞昌放過柯文哲 淹水勘災當成選戰打

2019-07-23 17:59

對岸打壓台灣捐款不成 仍願對伊波拉疫情做出貢獻

2019-07-23 17:24

柯P誇是最好立委候選人 高嘉瑜：韓國瑜來站台也願意

2019-07-23 16:56

影／視察大型車視覺輔助系統 蘇揆怒：公部門僅6成5加裝

2019-07-23 16:26

行政院：資安產品黑名單最快兩周內完成審查

2019-07-23 15:50

揭走私菸弊案 邱顯智：深喉嚨就在我身邊

2019-07-23 15:42

台北22日多處淹水 柯文哲：重複發生地先處理

2019-07-23 13:21

馬英九自爆當過憤青 首次丟雞蛋卻「自爆」

2019-07-23 12:58

北市暴雨也淹水 柯文哲：所以我不敢嘲笑別人

2019-07-23 12:21

國安涉走私菸品 陳致中：是否有高層包庇應通通揪出

2019-07-23 12:12

影／國民黨開全代會 侯友宜走淡蘭古道無法出席

2019-07-23 11:47

罷燕行動啟動 中市府：市民有智慧跟判斷力

2019-07-23 11:04

搭潮流也測試有多少死忠粉絲 劉櫂豪推真人版Line貼圖

2019-07-23 10:26

總統專機私用…小英還輸他 當年娶媳下聘也要飛

2019-07-23 08:00

調查局追國安人員運私菸 基層質疑吳宗憲只是下單人頭

2019-07-22 21:26

代理人條款改立專法？藍委：換湯不換藥 操作恐中

2019-07-21 13:21

董念台：台灣要公僕 不是找演像神的演員

2019-07-21 11:51

徐永明：韓國瑜無能、唬爛全台第一 2020直接出局

2019-07-20 09:27
看更多

熱門文章

高雄暴雨神隱20小時 韓國瑜終於說出不想講的真相

2019-07-23 12:50

國安局團購未稅菸品非祕密 吳宗憲交出50人代購名單

2019-07-23 18:11

深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：你準備跪算盤吧！

2019-07-23 15:10

馬出訪隨行曾採購四千條免稅菸？前記者團長說話了

2019-07-23 15:21

國軍新購F-16爆冷門 將改用不同廠牌引擎

2019-07-23 14:23

有力人士介入 私菸離奇「五度五關」

2019-07-24 00:16

專家：美售我F-16V戰機 批准售我適型油箱

2019-07-23 13:53

六百條就是專機載回來的 王定宇卻拗：是在機場追加的

2019-07-23 20:29

影／林佳龍承認走私菸是多年陋習「不代表現在要縱容」

2019-07-23 14:24

歷年買菸和團購數據名單全遭掌握 國安局仍保持緘默

2019-07-23 21:21

他隨總統專機出訪十次 看到「馬任內買4千條」驚呆了

2019-07-23 14:11

私菸風暴擴大！吳宗憲交出50人團購名單 貴婦團在列

2019-07-23 23:52

私菸案撿槍掃射 黃國昌臭屁撥瀏海 但惹怒小英的下場是…

2019-07-24 08:00

國安局私菸案 黃國昌：原本沒計畫那麼快收網

2019-07-23 21:30

華航40小時未交報告 林佳龍震怒派王國材進駐華航

2019-07-24 10:38

柿子挑軟的吃 吳宗憲同僚抱不平：內、外衛主任竟免責

2019-07-23 22:16

專訪韓國瑜／副手2條件 對郭喊話？為台灣好「小我不重要」

2019-07-24 00:16

總統特勤為利益走私香菸 丁守中點出可怕之處

2019-07-23 16:14

私菸案 黃國昌再開砲：交通部縱容華航高層裝死神隱

2019-07-24 09:26

走私菸案延燒 總統府侍衛長檢討調任陸軍司令部委員

2019-07-23 16:17

黃國昌爆私菸案挨批收割 他嘆：民進黨不是笨就是故意

2019-07-24 06:38

吳宗憲被爆「同慶專案」也攜菸闖關 一半是這個品牌

2019-07-23 23:54

國安局利用總統專機走私香菸 數量可能增至1萬條

2019-07-23 18:58

民進黨「寄生華航」？徐弘庭揭部分高層是民進黨親信

2019-07-23 17:20

韓國瑜江湖味讓公務員出走？林濁水：國民黨麻煩大了

2019-07-23 14:49

韓國瑜：國民黨2020若輸 會活活被民進黨土崩瓦解

2019-07-23 22:49

法院證實…國安團隊藉出訪買菸 行之有年

2019-07-24 00:39

走私菸案 黃國昌質疑為何不對華航進行證據保全

2019-07-23 23:03

街頭戰士成國營高管 連勝文：難怪覺青都要投入民進黨

2019-07-23 21:43

柯P誇是最好立委候選人 高嘉瑜：韓國瑜來站台也願意

2019-07-23 16:56

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

法院羈押裁定證實：國安局走私菸品「次數非單一」

2019-07-23 19:28

府方：用禮遇通關大量購買免稅品 蔡英文上任前就有

2019-07-23 16:58

國安涉走私菸品 李明賢：吳宗憲不抽菸 根本菜鳥被拗

2019-07-23 13:41

郭台銘不出席國民黨全代會 謝金河：不信郭董退出江湖

2019-07-23 17:11

總統專機200條菸 在國外「處置」了

2019-07-24 00:20

黃國昌揭發特勤走私 孫繼正肯定：大義滅親

2019-07-23 13:43

韓國瑜談副手 林濁水：英明超越李扁馬讓鬼混總統自慚形穢

2019-07-24 08:51

國安局私菸案是「黨國遺毒」？ 游淑慧：別無腦轉風向

2019-07-24 08:52

影／特勤走私菸案 吳宗憲遭聲押 黃國昌點名華航董下台

2019-07-23 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top