綠：大橋光夫私下透露 並未主動邀約韓國瑜訪日

高雄市長韓國瑜日前與「日本台灣交流協會大橋光夫會長」會面後，表達將應約赴日；蔡英文總統今接見大橋光夫雖未觸及訪日相關議題，但據了解，大橋私下向民進黨透露，並未主動邀約韓國瑜。

韓國瑜先前與大橋光夫碰面，會後轉述將應大橋邀請在秋天赴日。但據了解，大橋後續在與台灣日本關係協會會長邱義仁相約時，當面解釋並非主動邀請韓國瑜，而是對話中韓自行提出9月希望能夠赴日訪問，他則回應可能時間點未必適宜，因此留下一個溝通窗口好進行後續連繫，但卻被說成主動邀約。

黨政人士則表示，確實有聽說大橋事後的說法，並質疑韓國瑜這種自己定案的作法根本是「固定套路」。

蔡英文今接見大橋光夫，但公開談話當中並未觸及訪日邀約。蔡致詞時開口就稱大橋是老朋友，任內14次訪問台灣，不論是簽署合作協定，或是推動交流協會的證明，對台日關係很用心。據分析，我政治人物訪日，多半透過相熟的日本國會議員安排，日本交流協會向來不會主動邀請，就是避免被解讀為日本政府介入台灣選舉，支持特定候選人；因此對於韓國瑜的日本邀請說，大橋顯得很苦惱，並特別向邱義仁預告，他和蔡總統見面時，也會提及此事。

而立法院臨時會日前三讀通過「海關進口稅則」部分稅則，其中山藥、溫州蜜柑、清酒稅率下降至12％、15％與20％。蔡英文則對著大橋說，修法讓部分日本產品受到降低關稅的利益，而展望未來，會繼續深化與日本的夥伴關係，也會為CPTPP（跨太平洋夥伴協議）的談判做好準備，希望在大橋會長的協助下，這些重要合作都能持續往前推進。

這段接見也有個小插曲，因為近日國安特勤走私菸品爭議，陪同接見日賓的外交部長吳釗燮趁著與日賓閒聊時，解釋外交部主要安排總統行程，但「外交部沒人買香菸」；日賓則表達認同，購買免稅香菸跟總統、外交部長一點關係都沒有。

吳釗燮接著說，實際上這次出訪安排非常順利，國內有獲得好的評價，但因為香菸事情讓出訪成果又被沖淡，「希望有一天到日本過境。」

高市府表示，透過翻譯對談，確實有聽到對方提出邀約，也有會議紀錄在列，不清楚對方為何這麼說,正在了解中。

根據會議紀錄，大橋會長邀請市長訪日，市長表示，感謝大橋會長邀約，提出9月底訪問日本與日本各界晤面。大橋會長與沼田代表表示歡迎；基於9月底有國會選舉，希望再討論具體時間與細節,原則就是希望秋天的時候安排市長訪日行程。市長表示樂見。