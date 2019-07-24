親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安人員走私菸
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
南台灣暴雨成災
台鐵誤點之謎
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

韓國瑜爬樹防治登革熱：上面洞很多，會有蚊子！

孫鵬深夜酒醉嗆運將 大鬧社區鄰居怒報警

綠：大橋光夫私下透露 並未主動邀約韓國瑜訪日

2019-07-24 11:58聯合報 記者賴于榛張文馨蔡孟妤╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前與「日本台灣交流協會大橋光夫會長」會面後，表達將應約赴日；蔡英文總統今接見大橋光夫雖未觸及訪日相關議題，但據了解，大橋私下向民進黨透露，並未主動邀約韓國瑜。

韓國瑜先前與大橋光夫碰面，會後轉述將應大橋邀請在秋天赴日。但據了解，大橋後續在與台灣日本關係協會會長邱義仁相約時，當面解釋並非主動邀請韓國瑜，而是對話中韓自行提出9月希望能夠赴日訪問，他則回應可能時間點未必適宜，因此留下一個溝通窗口好進行後續連繫，但卻被說成主動邀約。

黨政人士則表示，確實有聽說大橋事後的說法，並質疑韓國瑜這種自己定案的作法根本是「固定套路」。

蔡英文今接見大橋光夫，但公開談話當中並未觸及訪日邀約。蔡致詞時開口就稱大橋是老朋友，任內14次訪問台灣，不論是簽署合作協定，或是推動交流協會的證明，對台日關係很用心。據分析，我政治人物訪日，多半透過相熟的日本國會議員安排，日本交流協會向來不會主動邀請，就是避免被解讀為日本政府介入台灣選舉，支持特定候選人；因此對於韓國瑜的日本邀請說，大橋顯得很苦惱，並特別向邱義仁預告，他和蔡總統見面時，也會提及此事。

而立法院臨時會日前三讀通過「海關進口稅則」部分稅則，其中山藥、溫州蜜柑、清酒稅率下降至12％、15％與20％。蔡英文則對著大橋說，修法讓部分日本產品受到降低關稅的利益，而展望未來，會繼續深化與日本的夥伴關係，也會為CPTPP（跨太平洋夥伴協議）的談判做好準備，希望在大橋會長的協助下，這些重要合作都能持續往前推進。

這段接見也有個小插曲，因為近日國安特勤走私菸品爭議，陪同接見日賓的外交部長吳釗燮趁著與日賓閒聊時，解釋外交部主要安排總統行程，但「外交部沒人買香菸」；日賓則表達認同，購買免稅香菸跟總統、外交部長一點關係都沒有。

吳釗燮接著說，實際上這次出訪安排非常順利，國內有獲得好的評價，但因為香菸事情讓出訪成果又被沖淡，「希望有一天到日本過境。」

高市府表示，透過翻譯對談，確實有聽到對方提出邀約，也有會議紀錄在列，不清楚對方為何這麼說,正在了解中。

根據會議紀錄，大橋會長邀請市長訪日，市長表示，感謝大橋會長邀約，提出9月底訪問日本與日本各界晤面。大橋會長與沼田代表表示歡迎；基於9月底有國會選舉，希望再討論具體時間與細節,原則就是希望秋天的時候安排市長訪日行程。市長表示樂見。

大橋光夫（左）日前率團拜訪高雄市長韓國瑜。 圖／高雄市政府提供
大橋光夫（左）日前率團拜訪高雄市長韓國瑜。 圖／高雄市政府提供
分享

韓國瑜外交部蔡英文
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

吳釗燮向日訪賓抱怨 「香菸事情讓出訪成果被沖淡」

2019-07-24 10:45

國安局走私9800條菸 蔡清祥：必要的話可提早查扣拍賣

2019-07-24 12:42

罷韓團體借市府場地二度遭駁回 韓國瑜：沒理由封殺

2019-07-24 12:29

感受綠壓力？大橋否認邀約 高市府：透過翻譯確實聽到

2019-07-24 12:28

陳佩琪暗示柯文哲選總統？柯：娶妻當取陳佩琪

2019-07-24 12:25

「長照安排假」有沒有譜？ 勞長：需調查休假天數需求

2019-07-24 12:20

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

影／國民黨全代會不出席 侯友宜：有行程

2019-07-24 11:19

日本產品部份降稅 蔡英文：為CPTPP的談判做好準備

2019-07-24 10:42

韓家軍吳芳銘回嘉縣選立委？ 國民黨縣黨部報中央評估

2019-07-24 10:29

台灣民政府違建 桃市府周六拆光

2019-07-24 00:30

謝長廷再勸韓國瑜請辭：好好選 不要辜負韓粉

2019-07-23 23:55

國民黨24日再提4席立委 張顯耀重披戰袍

2019-07-23 21:14

蔡總統畢業論文已送到 倫敦政經學院編入書目

2019-07-23 20:30

影／批綠貪汙腐敗 韓國瑜：接近擂台蔡就對我射弓箭

2019-07-23 18:58

林飛帆：韓國瑜非庶民 是包裝出來的結果

2019-07-23 18:29

【重磅快評】蘇貞昌放過柯文哲 淹水勘災當成選戰打

2019-07-23 17:59

對岸打壓台灣捐款不成 仍願對伊波拉疫情做出貢獻

2019-07-23 17:24

柯P誇是最好立委候選人 高嘉瑜：韓國瑜來站台也願意

2019-07-23 16:56

影／視察大型車視覺輔助系統 蘇揆怒：公部門僅6成5加裝

2019-07-23 16:26

行政院：資安產品黑名單最快兩周內完成審查

2019-07-23 15:50

揭走私菸弊案 邱顯智：深喉嚨就在我身邊

2019-07-23 15:42

台北22日多處淹水 柯文哲：重複發生地先處理

2019-07-23 13:21

馬英九自爆當過憤青 首次丟雞蛋卻「自爆」

2019-07-23 12:58

北市暴雨也淹水 柯文哲：所以我不敢嘲笑別人

2019-07-23 12:21

國安涉走私菸品 陳致中：是否有高層包庇應通通揪出

2019-07-23 12:12

影／國民黨開全代會 侯友宜走淡蘭古道無法出席

2019-07-23 11:47

罷燕行動啟動 中市府：市民有智慧跟判斷力

2019-07-23 11:04

搭潮流也測試有多少死忠粉絲 劉櫂豪推真人版Line貼圖

2019-07-23 10:26

總統專機私用…小英還輸他 當年娶媳下聘也要飛

2019-07-23 08:00

調查局追國安人員運私菸 基層質疑吳宗憲只是下單人頭

2019-07-22 21:26

代理人條款改立專法？藍委：換湯不換藥 操作恐中

2019-07-21 13:21

董念台：台灣要公僕 不是找演像神的演員

2019-07-21 11:51

徐永明：韓國瑜無能、唬爛全台第一 2020直接出局

2019-07-20 09:27

孫大千回酸蘇貞昌：沒格調的院長 才令大家開眼界

2019-07-20 09:04

火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26

影／民調被邊緣化?柯坦言差不多 認韓國瑜完全不可測

2019-07-17 13:44

韓國瑜出線後最新民調 藍綠對決：蔡45.9%、韓39.0%

2019-07-17 10:51

參訪克國世界遺產 蔡總統盼兩國觀光業者交流找商機

2019-07-16 04:08
看更多

熱門文章

高雄暴雨神隱20小時 韓國瑜終於說出不想講的真相

2019-07-23 12:50

國安局團購未稅菸品非祕密 吳宗憲交出50人代購名單

2019-07-23 18:11

深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：你準備跪算盤吧！

2019-07-23 15:10

馬出訪隨行曾採購四千條免稅菸？前記者團長說話了

2019-07-23 15:21

國軍新購F-16爆冷門 將改用不同廠牌引擎

2019-07-23 14:23

有力人士介入 私菸離奇「五度五關」

2019-07-24 00:16

六百條就是專機載回來的 王定宇卻拗：是在機場追加的

2019-07-23 20:29

專家：美售我F-16V戰機 批准售我適型油箱

2019-07-23 13:53

影／林佳龍承認走私菸是多年陋習「不代表現在要縱容」

2019-07-23 14:24

歷年買菸和團購數據名單全遭掌握 國安局仍保持緘默

2019-07-23 21:21

他隨總統專機出訪十次 看到「馬任內買4千條」驚呆了

2019-07-23 14:11

私菸風暴擴大！吳宗憲交出50人團購名單 貴婦團在列

2019-07-23 23:52

私菸案撿槍掃射 黃國昌臭屁撥瀏海 但惹怒小英的下場是…

2019-07-24 08:00

國安局私菸案 黃國昌：原本沒計畫那麼快收網

2019-07-23 21:30

華航40小時未交報告 林佳龍震怒派王國材進駐華航

2019-07-24 10:38

柿子挑軟的吃 吳宗憲同僚抱不平：內、外衛主任竟免責

2019-07-23 22:16

專訪韓國瑜／副手2條件 對郭喊話？為台灣好「小我不重要」

2019-07-24 00:16

總統特勤為利益走私香菸 丁守中點出可怕之處

2019-07-23 16:14

私菸案 黃國昌再開砲：交通部縱容華航高層裝死神隱

2019-07-24 09:26

走私菸案延燒 總統府侍衛長檢討調任陸軍司令部委員

2019-07-23 16:17

黃國昌爆私菸案挨批收割 他嘆：民進黨不是笨就是故意

2019-07-24 06:38

吳宗憲被爆「同慶專案」也攜菸闖關 一半是這個品牌

2019-07-23 23:54

國安局利用總統專機走私香菸 數量可能增至1萬條

2019-07-23 18:58

民進黨「寄生華航」？徐弘庭揭部分高層是民進黨親信

2019-07-23 17:20

韓國瑜江湖味讓公務員出走？林濁水：國民黨麻煩大了

2019-07-23 14:49

韓國瑜：國民黨2020若輸 會活活被民進黨土崩瓦解

2019-07-23 22:49

法院證實…國安團隊藉出訪買菸 行之有年

2019-07-24 00:39

走私菸案 黃國昌質疑為何不對華航進行證據保全

2019-07-23 23:03

韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32

街頭戰士成國營高管 連勝文：難怪覺青都要投入民進黨

2019-07-23 21:43

柯P誇是最好立委候選人 高嘉瑜：韓國瑜來站台也願意

2019-07-23 16:56

法院羈押裁定證實：國安局走私菸品「次數非單一」

2019-07-23 19:28

府方：用禮遇通關大量購買免稅品 蔡英文上任前就有

2019-07-23 16:58

國安涉走私菸品 李明賢：吳宗憲不抽菸 根本菜鳥被拗

2019-07-23 13:41

郭台銘不出席國民黨全代會 謝金河：不信郭董退出江湖

2019-07-23 17:11

總統專機200條菸 在國外「處置」了

2019-07-24 00:20

韓國瑜談副手 林濁水：英明超越李扁馬讓鬼混總統自慚形穢

2019-07-24 08:51

黃國昌揭發特勤走私 孫繼正肯定：大義滅親

2019-07-23 13:43

國安局私菸案是「黨國遺毒」？ 游淑慧：別無腦轉風向

2019-07-24 08:52

影／特勤走私菸案 吳宗憲遭聲押 黃國昌點名華航董下台

2019-07-23 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top