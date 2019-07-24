韓國瑜爬樹防治登革熱：「上面洞很多，會有蚊子！」

2019-07-24 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市前鎮區出現第二型本土登革熱個案，緊急防疫層級升高，市長韓國瑜上午到前鎮區勞工公園及周邊社區視察防治情形，衛生局簡技潘炤穎向韓說明樹洞可能有死角、會孳生病媒蚊，韓國瑜馬上就說「我想爬上去看看」，旁人勸他危險，韓說「我還年輕啊、我體力好」，接著就爬上3公尺高的樹上高處觀察，「上面洞太多，都是一個小洞小洞、（台語）蚊子在裡面！」

韓國瑜會後接受聯訪，針對爬樹一事表示，我們怕做事情有死角，樹上這麼多洞可能孳生蚊蟲，要求衛生局一定要把樹上面的洞都補起來，要親眼看才能了解狀況，果真每顆樹上面都有很多可能孳生病媒蚊；未來將在高處把樹枝剪掉，讓陽光照進來、有風吹，低處則用投藥或泡棉塞住，盡可能讓蚊蟲無法孳生。

韓國瑜說，目前高雄有40個本土病例是第四型，現在前鎮又有第二型，西山里已全面管制消毒，尤其719大雨後，登革熱疫情馬上又會爆發，病媒蚊最喜歡乾淨的水，西山里這邊非常緊張。

韓國瑜感謝台南市每天防疫會議都派人來參加，「現在兩縣市已經攜手合作，共同面對登革熱」。這次來前鎮也是要告訴民眾，未來這一個多禮拜非常危急，台南市二型，高雄市第四型，很擔心發生交叉感染，希望未來雙方聯手防治登革熱。