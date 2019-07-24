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日本產品部份降稅 蔡英文：為CPTPP的談判做好準備

2019-07-24 10:42聯合報 記者賴于榛╱即時報導

蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片
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蔡英文總統今接見「日本台灣交流協會大橋光夫會長」，致詞時提及這個月修正海關進口稅則，部分稅則讓日本產品受到降低關稅的利益，接下來會繼續深化與日本的夥伴關係，也會為CPTPP的談判做好準備，希望在大橋會長的協助下，這些重要合作都能持續往前推進。

立法院臨時會日前三讀通過「海關進口稅則」部分稅則，其中山藥、溫州蜜柑、清酒稅率下降至12％、15％與20％，盼以此增加我方加入CPTPP的談判籌碼。

蔡英文今接見大橋光夫，開口就說大橋已經是老朋友，任內第14次訪問台灣，不論是簽署合作協定，或是推動交流協會的證明，對台日關係用心，接著對於日前日本京都動畫被縱火案表達哀悼之意，「京都動畫作品深受台灣年輕人喜愛，希望傷者早日康復，死者家屬也可以被撫慰。」

蔡英文並表示，日本另一個備受國際關注的大事是6月底的G20大阪高峰會，這在首相安倍晉三領導下，成功推進許多國際事務，善盡國際義務為世界帶來更多貢獻，這是日本目標也是台灣目標，希望台灣可以跟日本一起投資、合作，促進更多國家的永續發展，下個月台灣主辦亞太國會議員聯合會的年會，也非常期待日本國會議員的代表團能進一步增加台灣、日本、印太區域內的國會議員交流。

話鋒一轉，蔡英文說不只國際事務，台日的友好關係隨著經貿、文化往來不斷深化當中，像是這個月我國修法調降一些關稅稅則，部分稅則讓日本產品受到降低關稅的利益，在國內對民眾來講，日本產品是台灣人民日常生活中常常愛用的，而展望未來，我國會繼續深化與日本的夥伴關係，也會為CPTPP的談判做好準備，希望在大橋會長的協助下，這些重要合作都能持續往前推進。

京都動畫蔡英文海關
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