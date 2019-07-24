韓家軍吳芳銘回嘉縣選立委？ 國民黨縣黨部報中央評估

2019-07-24 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐下屆總統，韓粉、藍營期盼韓發揮「母雞帶小雞、小雞扶母雞」氣勢，合力替國民黨衝出更多立院席次；被國民黨視為艱困選區的嘉義縣山區立委選舉，由誰出征拚綠營英派掌門、立委陳明文，遲未決定，鄉親勸進曾任嘉義縣副縣長的高雄市府農業局長吳芳銘，回嘉拚立委；縣黨部主委蔡明顯說，已提報黨中央評估。

民進黨嘉義縣完全執政邁入18年，國民黨部署參選嘉縣下屆立委人選，海區議員王啟澧初選脫穎而出獲提名，拚戰綠營尋求連任的立委蔡易餘，山區立委人選，目前只有加入國民黨不久的許能通表態參選，許長期投入民主運動，擁有豐富選戰經驗，為參選勤跑基層，對於鄉親勸進吳芳銘回嘉參選，他說，若吳芳銘有意爭取藍營提名參選，希望黨中央儘快比照嘉市及海區立委初選模式，舉辦民調決定提名人選，若他輸定全力支持黨提名人選。

縣黨部主委蔡明顯說，聽到鄉親期盼吳芳銘參選，吳芳銘是不錯的人選，他已提報黨中央評估。議會國民黨團書記長李國勝贊成吳芳銘回嘉參選，他說，吳芳銘退出民進黨，去年以無黨籍拚縣長落選，但吳提出「打破明文規定」訴求獲鄉親認同，再回來拚立委與陳明文對戰，將可拉抬韓國瑜在嘉義縣選情，吳既身為韓國瑜重要閣員，又是「韓家軍」大將，豈能怯戰?