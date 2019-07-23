謝長廷再勸韓國瑜請辭：好好選 不要辜負韓粉

2019-07-23 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



前高雄市長、駐日代表謝長廷在臉書再度貼文呼籲韓國瑜請辭高雄市長，謝長廷說，市長想選總統，也要好好的選，不要辜負韓粉，但現在應該先辭職，展示必勝的決心和信心，讓別人專心來做市長，才不會耽誤高雄市的發展。

謝長廷在臉書寫到：高雄最近大雨淹水，市長需不需要在的問題又吵翻天。他擔任過市長、院長、大使，對首長的工作有些心得。以市長為例，縱然三個月市長都在睡覺，垃圾照樣有人收，闖紅燈、違規停車照樣有人開紅單、戶政事務所照樣領得到謄本，學校照樣上下學，通過高特考試的公教和專業人員是社會的精英，沒有市長照樣可以做好日常事務。那要市長幹什麼？

他的看法是，市長的功能在提出願景，描述市政藍圖、選擇團隊伙伴，向中央爭取預算，聽取民意，跟議會溝通，有緊急狀況時，坐鎮指揮鼓舞團隊士氣，安定民心，在必要的時候，做出關鍵決定，克服難關，實現市政藍圖。

謝長廷說，他就任高雄市長時，提出海洋首都的藍圖，淨化愛河、改善水質、把港邊的倉庫變為駁二藝術特區、實施垃圾不落地，關閉垃圾山，興建捷運、決定把中央公園和美麗島站發國際標、成功爭取世界運動會、興建巨蛋、龍騰運動埸、保留舊高雄火車站、解決多年沉痾等等，這些都不是一般公務員能決定的。在高雄七七水災期間，他三天未躺下睡覺，作出市府員工家中未受災者正常上班、地下車道關閉、向海軍單位調用大口徑抽水機等政策決定。

他提到，很多重大決策都有爭議，謠言四起，捷運選商給中鋼公司就是一例，所謂高捷弊案繪聲繪影，被檢舉16件，跨越政權輪替，不同政黨主政調查，雖然飽受折磨，但最後一件都沒有起訴。

謝長廷說有膽識和決心全神投入，才能做好市長，而競選總統要全國奔跑，也要認真投入，同樣是分身乏術的工作。這兩樣工作他都做過，他知道難以兼顧，身體健康也難以負荷。

他提到，自己擔任高雄巿長第六年，大部分政見都已經實現，剩下的重大建設如：紅毛港遷村需新台幣227億元、鐵路地下化分擔一半經費、主場館要58億元，都需要中央支持，他當市長已經無能為力做什麼貢獻，因而離開高雄到中央接行政院長，最後謝「院長」批准了謝「市長」申請的補助案子。雖然留下落跑罵名，但他離開市長時，施政滿意度是全國第一名，高雄巿長有人代理，也沒有耽誤，心安理得。