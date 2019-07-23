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林飛帆：韓國瑜非庶民 是包裝出來的結果

2019-07-23 18:29聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨新任副秘書長林飛帆。記者黃義書／攝影
民進黨新任副秘書長林飛帆。記者黃義書／攝影
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民進黨新任副秘書長林飛帆稍早接受「寶島全世界」廣播專訪，主持人鄭弘儀提問，如何看待高雄市長韓國瑜的特質跟魅力？對此林飛帆說，任何民粹勢力崛起的時代，談理念永遠不是容易的事情，很多人認為謊話說三遍就會成真，「我們更需要把真話講四遍。」

鄭弘儀提到，民進黨不能一直說韓國瑜是草包，這樣沒有解決問題，只會讓對方支持者更凝聚，怎麼看待韓國瑜的特質跟魅力？

對此林飛帆說，韓國瑜不是庶民，是包裝出來的結果，韓從過去地方派系、北農到擔任市長，真的是站在庶民大眾的角度去思考問題？恐怕不是。

林飛帆說，民進黨既然做執政黨，需要花更多時間跟基層和公民對話，任何民粹勢力崛起的時代，談理念永遠不是容易的事情，很多人認為謊話說三遍就會成真，「我們更需要把真話講四遍。」他也強調，既然進到黨的體制裡面，他應該運用這個位置的高度去跟公民社會去做連結。

林飛帆說，民進黨三十多年經驗，從黨外到執政，過去背景非常草根，必須把跟群眾的連結找回來，過程中也要維持「進步性」，威權年代，民主是主旋律，但民主是內建基因的時候，民主就是進步的方式，不只是純粹以選舉口號和魅力作為號招。

林飛帆也說，8月1日之後要成立政策對話小組，小組的組成會連結更多社會面，接下來也有一系列到地方跟基層對話的座談，讓政策形成的初期階段可以涵蓋更多公民意見，青年及上一代已經出現價值理念變化，複雜轉變過程需要去處理的是政策聚焦，如何回應不同人的需求。

韓國瑜林飛帆民進黨
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