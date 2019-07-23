【重磅快評】蘇貞昌放過柯文哲 淹水勘災當成選戰打

2019-07-23 17:59 聯合報 主筆室



高雄市長韓國瑜20日前往苓雅區一棟大樓視察地下室淹水情況，他撈起積水聞是否有汽油味。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄、台北19日及22日先後遭暴雨侵襲導致淹水，高雄市長韓國瑜與行政院長蘇貞昌再續登革熱防疫補助的戰火，蘇貞昌說話越發辛辣，韓國瑜回擊更加直白；不同的是，蘇貞昌縮小打擊面，只盯韓國瑜一人，放過了柯文哲，但柯並未領情，三方互動微妙，難免予人聯想。

高雄地區19日的大雨驚人，時雨量126毫米，台北市22日的雨勢更大，時雨量達136毫米，姑且不論兩個城市長期以來落實清淤的情形，以兩地排水系統各能負擔70及78毫米的時雨量來說，造成淹水的災情應不相上下，但行政院顯然特別關注高雄，蘇貞昌說了不少重話，台北市也多處淹水，卻未聞蘇貞昌有何關切之語。

柯文哲說得中肯，19日高雄淹大水，當時他不敢嘲笑韓國瑜，因為極端氣候，誰遇到誰倒楣，果然22日大雨就下在台北市，照樣淹水；但看在民進黨政府眼裡，可就不是這樣單純了，蘇貞昌及陳其邁分進合擊，蘇言詞辛辣修理韓國瑜，大唱黑臉，陳其邁連夜下高雄勘災大唱白臉，再扮暖男，把勘災當成選戰在打，也真是煞費苦心了。

韓國瑜不滿中央只緊盯高雄災情，台北昨天也淹水了，直言為何沒看到行政院長副院長陳其邁 去視察？很簡單，因為不敢得罪柯文哲；韓國瑜這話說得直接了當，行政院沒有正面回應，不過，柯文哲倒是替蘇貞昌回答了。

柯文哲說，中央勘災「重南輕北」，他認為問題是中央來台北關心也沒有用，因為中央不會比台北市更熟悉，即使來了，最多也是看一看就跑了，「要講什麼，也只是會被我們Ｋ得更慘！」。

柯文哲所言未必全對，在行政倫理上，柯文哲畢竟是直轄市長，應該要尊重一下中央，但是蘇貞昌先自討沒趣， 被柯文哲大罵有夠不要臉，這老臉掛不住，當然不會輕易再對柯文哲出手；再者，柯文哲選不選2020，可是攸關民進黨政權能否延續的關鍵，在這個當口，蘇貞昌再怎麼兇，也沒有那膽子去惹怒柯文哲，反給了柯文哲參選的正當性。

韓國瑜處境不像柯文哲，但是拚市政就是拚選舉，以這次淹水來說，縱使前市長陳菊說治水責任八成在中央，但韓市府攬下來做，之前努力3個多月，溝渠清了兩千多公里，水也退得比以前快，即使蘇貞昌以獨眼龍式的施政看高雄，高雄市民又何嘗不是睜大眼睛在看韓市府的表現，內心天秤自然會有反應。