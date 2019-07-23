對岸施壓！台灣捐款WHO胎死腹中已繳回國庫

2019-07-23 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



剛果民主共和國伊波拉疫情持續惡化，世界衛生組織（WHO）日前已宣布，該國伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern）。然而，台灣去年有意捐獻100萬美元給WHO作為對抗伊波拉疫情但受阻。據了解，受到中國大陸打壓，我國不但無法以合適的名稱捐錢，甚至被「建議」透過第三方捐款，導致我國與WHO遲遲不能達成共識，被迫中止捐款。據了解，該款項目前已繳回國庫。

衛福部疾管署日前表示，剛果民主共和國疫情有擴散風險，已符合國際衛生條例須整合國際資源以因應疫情的要件，世界衛生組織（WHO）已宣布，剛果伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件。據悉，剛果自去年8月爆發伊波拉疫情以來，已有逾2500起感染病例、逾1600人死亡，近日更傳疫情擴散至有200萬人口的邊境大城果瑪（Goma）。

外交部日前也發布旅遊訊息，建議民眾如非必要，暫勿前往剛果，尤其勿前往剛果北部邊境，東部伊圖里省（Ituri）、北基伍省（North Kivu）等省；若須前往，請加強防護。

蔡英文總統其實在去年5月即表示，伊波拉病毒在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會(WHA)，但還是有決心對世界衛生有所貢獻，因此，台灣將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。

外交部隨後持續與WHO秘書處協商，希望以符合尊嚴的方式捐款，但歷經7個月的努力，WHO仍無法提出雙方都可接受的安排。外交部於去年12月底宣布，決定中止此項捐款。據悉，目前這項款項已繳回國庫。

據了解，大陸方面不斷對我國進行打壓，不但日前我國駐斐濟代表處由「中華民國駐斐濟商務代表團」被迫更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，中方在蔡英文總統欲捐款給WHO一事上也不斷施壓，不但在名稱上不讓步，連「中華台北」等名稱皆無討論餘地，甚至要求我國透過第三方捐款，讓台灣實在無法委屈求全。

對此，外交部國際組織司司長陳龍錦表示，外交部的立場始終沒有改變，有積極的意願和能力來貢獻和合作，只要WHO秘書處能夠用「彰顯我們貢獻」的方式，台灣都非常來參與國際防疫的合作。他指出，願意說是「彰顯我們貢獻」的方式，就代表我國願意保持彈性，也向WHO清楚表達，現在門是開的。