柯P誇是最好立委候選人 高嘉瑜：韓國瑜來站台也願意

2019-07-23 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員高嘉瑜。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

2020總統大選激烈，台北市長柯文哲動向備受各界關注，不過「友柯」的民進黨台北市議員高嘉瑜日前上政論節目時，卻說柯文哲如果出來選2020，就是在幫助國民黨參選人韓國瑜，他可能就會變成歷史的罪人。柯文哲則是緩頰，指高嘉瑜是好朋友，「她講的我知道」，還說這也是綠營的基本心態」。

柯文哲還說，就算高嘉瑜在總統大選支持小英，「我認為她還是最好的立委候選人」。

對此，高嘉瑜表示，其實那段話的原意也不是說希望他不要選2020，而是說在分析柯文哲考慮參選2020的幾個因素裡面，不是大好、就是大壞，最好是他能拿到中間年輕、淺藍、淺綠得票，那他就有機會當選；但若沒機會當選，也會思考說所造成的影響、後果，如果讓韓國瑜當選，可能是大家最不希望看到的結果，相信柯市長會在這兩者之間做個智慧抉擇、權衡

高嘉瑜表示， 自己跟柯市長交情是不錯，所以覺得任何互動都是很自然的，也不需要刻意去迴避，或是因為柯市長參選，就要變成仇人，很多人也有不同理念朋友，可以互相溝通、交流，彼此激盪出不同想法，對台灣都是一個正面的方向。

對於柯文哲願意幫忙站台，高嘉瑜表示，真的很感謝柯市長對她一直非常支持、肯定、理解，覺得就是有這麼多人如果願意支持、幫站台、肯定，都是一件好的事情、正面的力量，如果韓國瑜願意來，也沒什麼不敢的。大家都想幫站台，當然都樂觀其成。

至於是否擔心被貼上變色龍的標籤？高嘉瑜說，大家都是以為台灣好的立場去做論述，就這件事情上，也沒什麼變不變的問題，因為不可能每個政黨做的每件事都是對的。

外傳民進黨有意要高嘉瑜選汐止區立委，力拚黃國昌？高嘉瑜說，確實最近在立法院跟議會一直有在放風聲，各式各樣的人來問她是不是要選汐止區立委，自己也是很訝異說為什麼有這樣消息，不過目前黨中央也沒做這樣的規劃跟安排，一切都是捕風捉影，有心人刻意操作，就個人而言，當然會繼續留在內湖南港來努力替大家爭取更多權益。