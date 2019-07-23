行政院：資安產品黑名單最快兩周內完成審查

2019-07-23 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院日前發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品，預計近期以正面表列方式，公布生產、研發、製造或提供危害國家資通安全產品的廠商清單。對此，政務委員龔明鑫表示，近期將召開跨部會會議做最後討論，計畫兩周內將名單向上簽核。他也表明，未來行政院計畫成立「委員會議」，預計每半年滾動式檢討名單。

行政院今年4月19日發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求中央與地方政府各機關、公立學校、公營事業與八大關鍵基礎設施提供者遵守後，將於近日核定禁止公務機關採購危害國家資通安全產品的清單。

作為召集人的龔明鑫今表示，將舉行跨部會會議做最後討論，預計兩周內將「建議名單」交由行政院副院長兼資安長陳其邁，和行政院長蘇貞昌簽核。

龔明鑫並指出，未來行政院規劃定期舉行「委員會議」，以會議形式，每半年滾動式檢討名單。龔明鑫表示，形式上比照投審會，開會成員為相關部會人員，希望層級在各部會局處首長、或次長，但會議人數規模未定。

行政院發言人Kolas Yotaka解釋，每半年檢討清單的原因在於，品牌會更替，有新的品牌會出現，也有舊品牌會消失，必須追蹤這些動態做滾動式檢討。

Kolas也指出，未來委員會議的組成，以及開會的間隔、強度，其實尚未定案，細節還在討論當中。