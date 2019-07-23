揭走私菸弊案 邱顯智：深喉嚨就在我身邊

2019-07-23 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌昨天記者會踢爆，有國安特勤藉總統出訪走私大批香菸，透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。時代力量黨主席邱顯智今日則在臉書透露這起爆料事件「深喉嚨就在我身邊」。邱顯智說，早在上上週某日，「太座傳訊給在美國的我，說她在事務所收到某人陳情，她覺得應該是弊案」，並已經轉給黃國昌。

黃國昌上午記者會中透露，向他檢舉的並非國安局內鬥也不是華航內鬥，，只是一個非常單純、純粹看不下去的人，他已告訴過相關單位，誰敢整肅他，一定沒完沒了。

不料邱顯智在臉書透露，看到這案件有點眼熟，除了黃國昌前天有跟他提到此案外，其實，上上週某日早上，「太座傳訊給在美國的我，說她在事務所收到某人陳情，說有這件弊案，她覺得應該是弊案」，已經轉給黃國昌。黃國昌也隨即留言，「你怎麼抖出第一層深喉嚨？我都不敢講，你死定了，準備跪算盤吧！」，邱顯智則回覆，「她對你查的這麼認真表示感動」。

邱顯智隨後刪文，並在今日下午舉行記者會說明，是在11日蔡英文總統出訪當天，位於新竹的律師事務所接到民眾陳情，當時人在美國出訪，是由在事務所擔任法務專員的太座接受這件陳情案。陳情案中顯示當時的班機號碼，並沒有顯示華航一般CI開頭的班機號碼，加上一下子訂了9200條菸，「太座看完後覺得是弊案，才會傳訊給在美國的我」。

媒體詢問，當事人是華航員工嗎？邱顯智表示，不能透露陳情當事人，太座和這位陳情人也不認識，且原先並不知道那是總統專機，是經由黃國昌調查才了解。