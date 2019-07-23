親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國安人員走私菸
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
中共代理人修法
南台灣暴雨成災
台鐵誤點之謎
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

走私菸案深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：準備跪算盤吧！

林佳龍承認走私菸是多年陋習 「不代表現在要縱容」

馬出訪隨行曾採購四千條免稅菸？前記者團長說話了

2019-07-23 15:21聯合報 記者洪哲政╱即時報導

總統府侍衛室少校吳宗憲採購9800條免稅菸，有媒體引述「前國安高層」表示，馬英九時代，也買過「四千條」。曾擔任總統出訪團記者團長的資深媒體人黃暐瀚表示，當年確實會買，但每人額度僅兩條，全機頂多兩三百條，「沒聽過一次買9800條的」。

黃暐瀚今天以「國安局變走私局？」在臉書貼文表示：總統專機出訪，暐瀚一共去過十次，其中九次，當記者團的團長，對於出訪的大小事務，還算熟稔。

他說：總統專機確實不同於一般的飛機，座位一人使用兩三個，機艙當作自己家，常常一趟飛行出去十多天，還沒等到回台灣，已經把空廚台，當作自家廚房，東西隨便拿，可樂自己倒了。

黃暐瀚表示：簡單說，馬英九當總統時期，機上團員不買菸嗎？買！確實會買。

他說：但記者一人「擴塔」兩條，想多買，那就借別人的額度去湊（總有人不買），一次專機頂多機上一百人上下，一人買兩條，也才兩三百條，真要多一點，五百、六百好了，沒聽過一次買9800條的。這次國安吳宗憲的購買力，確實驚人。

黃暐瀚說：機上600條，空廚還備著9200條。以我過去的經驗，包括團員、外交部、總統府、記者與秘書等所有人加起來，600條應該已經是極限，為什麼在停機坪還會有9200的「黑數」在等待？實在奇怪。

如果不是早已談好「銷貨通路」，會有人買這麼多嗎？我懷疑。

他貼文表示：看到有媒體引述「前國安高層」表示，馬英九時代，也買過「四千條」，我看了驚訝！希望這個說法可以拿出證據，我的理解，我的經驗，就是一人兩條，屬於「機上購物」的合理數量，夾帶一起闖關的九千兩百條，價差將近新台幣五百萬，這很可能有「共犯結構」在背後運作，五百萬不是小數目，但如果真要「通分」，其實也不算多。

他呼籲；真相到底是如何？希望政府能有個交代。

國安局少校吳宗憲涉與華航員工走私菸品遭聲押。記者葉信菉／攝影
國安局少校吳宗憲涉與華航員工走私菸品遭聲押。記者葉信菉／攝影
分享

國安局黃暐瀚專機
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

特勤走私免稅菸 卓榮泰：可恥、一個都不能輕放

2019-07-23 15:25

台北22日多處淹水 柯文哲：重複發生地先處理

2019-07-23 13:21

馬英九自爆當過憤青 首次丟雞蛋卻「自爆」

2019-07-23 12:58

北市暴雨也淹水 柯文哲：所以我不敢嘲笑別人

2019-07-23 12:21

國安涉走私菸品 陳致中：是否有高層包庇應通通揪出

2019-07-23 12:12

影／國民黨開全代會 侯友宜走淡蘭古道無法出席

2019-07-23 11:47

罷燕行動啟動 中市府：市民有智慧跟判斷力

2019-07-23 11:04

搭潮流也測試有多少死忠粉絲 劉櫂豪推真人版Line貼圖

2019-07-23 10:26

總統專機私用…小英還輸他 當年娶媳下聘也要飛

2019-07-23 08:00

台中2選區陳柏惟擬出戰 5選區曾朝榮呼聲高

2019-07-22 23:10

港警橡膠子彈鎮暴 蘇貞昌：台灣不再聽信一國兩制謊言

2019-07-22 22:00

調查局追國安人員運私菸 基層質疑吳宗憲只是下單人頭

2019-07-22 21:26

看寄生上流思索 朱立倫：除拚經濟不能漏接任何一個人

2019-07-22 21:22

香港反送中現暴力 韓國瑜籲政黨：別藉香港苦難獲利益

2019-07-22 21:10

爭取國民黨提名任不分區立委 台北退警協會推薦謝明輝

2019-07-22 20:56

李佳芬農舍涉違建延燒17天 雲縣府今仍未收到查報公文

2019-07-22 18:02

誰最有亡國感？陳芳明指是「北京」 原因是這個

2019-07-22 16:11

傳民進黨徵召打韓悍將陳柏惟抗顏寛恒 曾朝榮打沈智慧

2019-07-22 15:54

影／批中央「合法搶錢」 林明溱：靠山坡地吸金50億

2019-07-22 14:31

林佳龍身家近3億 黃偉哲揹千萬選舉債

2019-07-22 14:13

高嘉瑜問草包、菜包選哪個？他回：你的幸福我全包

2019-07-22 14:10

林佳龍結清近4千萬房貸 黃偉哲揹千萬選舉債

2019-07-22 10:52

代理人條款改立專法？藍委：換湯不換藥 操作恐中

2019-07-21 13:21

董念台：台灣要公僕 不是找演像神的演員

2019-07-21 11:51

徐永明：韓國瑜無能、唬爛全台第一 2020直接出局

2019-07-20 09:27

孫大千回酸蘇貞昌：沒格調的院長 才令大家開眼界

2019-07-20 09:04

火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26

影／民調被邊緣化?柯坦言差不多 認韓國瑜完全不可測

2019-07-17 13:44

韓國瑜出線後最新民調 藍綠對決：蔡45.9%、韓39.0%

2019-07-17 10:51

參訪克國世界遺產 蔡總統盼兩國觀光業者交流找商機

2019-07-16 04:08

韓壓倒性勝 游盈隆：又一個離奇難解的總統初選結果

2019-07-15 23:00

郭台銘初選失利 挺郭的林正杰宣布退出國民黨

2019-07-15 20:54

與柯文哲切割 時力：不支持立場傾中候選人

2019-07-11 11:50
看更多

熱門文章

特勤走私菸 消失的600條竟是藏在這裡

2019-07-22 20:46

府警衛室醜聞不斷 辦案人員查菸遭國安特勤嗆這句話

2019-07-22 18:10

國安人員走私免稅菸 國安局長彭勝竹請辭獲准

2019-07-22 20:07

國安人員走私免稅菸蔡英文震怒 府：吳員調離現職

2019-07-22 15:43

台灣人搭火車不排隊的原因 一張圖告訴你

2019-07-23 05:55

國安局走私菸品案不能少校一肩扛 侍衛長被點名負責

2019-07-22 19:22

高雄暴雨神隱20小時 韓國瑜終於說出不想講的真相

2019-07-23 12:50

桃機最大宗私菸案…若沒掩護 5貨櫃出不了管制區

2019-07-23 00:33

獨／「山上有菸」傳聞久 調查局辦老闆還鎖定華航內鬼

2019-07-23 12:26

影／國安人員私運9800條香菸 幕後有廠商協助掩護？

2019-07-22 17:23

特勤走私菸品遭逮 友人抱不平：所有長官都不知情？

2019-07-23 10:29

國安局走私菸案 北檢訊後聲押侍衛官吳宗憲

2019-07-23 08:59

總統專機私用…小英還輸他 當年娶媳下聘也要飛

2019-07-23 08:00

前外交官：總統專機變走私專機 舉世罕見丟臉之至

2019-07-22 21:52

孫大千：每個人都可能是草包 最可恥的是菜包

2019-07-23 08:18

總統專機菸品走私案 傳牽動華航高層人事

2019-07-23 11:15

國安局走私菸案 特勤人員吳宗憲等2人移送北檢複訊

2019-07-23 01:27

國安局官員走私菸品 深夜移送北檢複訊

2019-07-22 22:49

影／總統隨扈走私9200條免稅菸 黃國昌質疑手法熟練

2019-07-22 18:54

特勤走私半個貨櫃菸品 業者估：可牟取500萬以上暴利

2019-07-22 17:37

爆料挨批「收割」 黃國昌曝查緝走私內幕反嗆「一群俗辣」

2019-07-23 10:19

辣台妹這回撿到菸了！李艷秋：請吳宗憲發表不自殺聲明

2019-07-23 11:59

總統專機驚爆特勤夾帶9800條私菸 府怒鍘國安局長

2019-07-23 00:21

新聞眼／追查背後靠山 應從金流切入

2019-07-23 00:35

府少校警衛官買鉅量菸品 被質疑只是「團購」公差

2019-07-22 19:55

夾帶近萬條菸品入境 黃國昌：國安局螺絲掉滿地

2019-07-22 16:27

大選最新民調 柯文哲北市支持度不及蔡英文的一半

2019-07-22 18:24

國安局官員涉走私菸 北檢漏夜偵訊8人交保

2019-07-23 07:40

李佳芬農舍確定違建 縣府：限一個月改善補照否則拆除

2019-07-23 11:17

影／林佳龍承認走私菸是多年陋習「不代表現在要縱容」

2019-07-23 14:24

調查局追國安人員運私菸 基層質疑吳宗憲只是下單人頭

2019-07-22 21:26

國安局官員夾帶私菸 黃國昌：私菸計畫隨總統車隊入境

2019-07-22 18:29

國安局走私菸毀出訪 柯文哲：蔡英文一定很懊惱

2019-07-23 11:50

影／林濁水挺韓國瑜帶職參選 舌戰徐永明：賴清德憑什麼任閣揆？

2019-07-22 15:56

國安深喉嚨目前安全！黃國昌：誰敢懲處他 我沒完沒了

2019-07-23 11:46

國安局官員涉走私香菸 綠委要求相關公務員重罪法辦

2019-07-22 22:02

郭台銘和特定媒體心結影響整合？ 韓國瑜：我才是候選人

2019-07-22 22:14

國安局官員藉總統專機狂買免稅菸 海關：已全數查扣

2019-07-22 15:26

【重磅快評】國家安全變成好生意！蔡英文難洗惡名

2019-07-23 10:59

韓國瑜：這次豪雨水退得不夠快 絕對還要更快才行！

2019-07-23 01:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top