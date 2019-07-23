馬出訪隨行曾採購四千條免稅菸？前記者團長說話了

2019-07-23 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



總統府侍衛室少校吳宗憲採購9800條免稅菸，有媒體引述「前國安高層」表示，馬英九時代，也買過「四千條」。曾擔任總統出訪團記者團長的資深媒體人黃暐瀚表示，當年確實會買，但每人額度僅兩條，全機頂多兩三百條，「沒聽過一次買9800條的」。

黃暐瀚今天以「國安局變走私局？」在臉書貼文表示：總統專機出訪，暐瀚一共去過十次，其中九次，當記者團的團長，對於出訪的大小事務，還算熟稔。

他說：總統專機確實不同於一般的飛機，座位一人使用兩三個，機艙當作自己家，常常一趟飛行出去十多天，還沒等到回台灣，已經把空廚台，當作自家廚房，東西隨便拿，可樂自己倒了。

黃暐瀚表示：簡單說，馬英九當總統時期，機上團員不買菸嗎？買！確實會買。

他說：但記者一人「擴塔」兩條，想多買，那就借別人的額度去湊（總有人不買），一次專機頂多機上一百人上下，一人買兩條，也才兩三百條，真要多一點，五百、六百好了，沒聽過一次買9800條的。這次國安吳宗憲的購買力，確實驚人。

黃暐瀚說：機上600條，空廚還備著9200條。以我過去的經驗，包括團員、外交部、總統府、記者與秘書等所有人加起來，600條應該已經是極限，為什麼在停機坪還會有9200的「黑數」在等待？實在奇怪。

如果不是早已談好「銷貨通路」，會有人買這麼多嗎？我懷疑。

他貼文表示：看到有媒體引述「前國安高層」表示，馬英九時代，也買過「四千條」，我看了驚訝！希望這個說法可以拿出證據，我的理解，我的經驗，就是一人兩條，屬於「機上購物」的合理數量，夾帶一起闖關的九千兩百條，價差將近新台幣五百萬，這很可能有「共犯結構」在背後運作，五百萬不是小數目，但如果真要「通分」，其實也不算多。