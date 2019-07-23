馬英九自爆當過憤青 首次丟雞蛋卻「自爆」
前總統馬英九三度至東吳大學溪城講堂，說學逗唱樣樣來，不但化身「政界」費玉清，在演講過程開金嗓，甚至自爆過去也曾當過憤青，只是第一次丟雞蛋的過程，似乎有點掉漆。
馬英九的演講主題為「馬同學到馬總統 — 一個青年理想的實現！」來自蘇州大學、北京師範大學、復旦大學等21所學校200名學員齊聚東吳，座無虛席，發問也相當踴躍。有人問該怎麼在大陸實施垃圾分類，還有學生力邀馬英九到大陸跑馬拉松，顯見馬英九在學生中的高人氣。
馬英九也不改幽默本色，先以「三十功名塵與土」作開場，引用岳飛的滿江紅，說唱就唱，當場開金嗓唱上一段滿江紅，溫潤嗓音，宛如政界費玉清，成為演講的第一個亮點。
不只唱歌，馬英九也展現他的外交的長才，在演講過程中，至少使用五種語言。馬英九表示，過去出訪布吉納法索，用法文跟當地孩童對話，甚至拜訪教宗的行程，馬前總統還苦練西班牙文，並在教宗前面秀上一分多鐘的西語處女秀，令教宗對他刮目相看，露出燦爛笑容。不過，最後教宗表示，自己其實會講英文，也讓馬前總統在內心直呼，怎麼不早說呢。
馬英久說，其實他過去也曾當過憤青，為了保衛台灣釣魚台的主權挺身而出，首次要丟雞蛋抗議，只是當時可能太緊張了，握在手上的雞蛋竟然在手上「自爆」，瞬間有點掉漆。
曾任法務部長、台北市長、入主八年總統府，馬英九精彩的人生歷練，獲得如雷掌聲。馬英九說，台北市首先開跑的垃圾隨袋徵收、垃圾不落地的政策，在華盛頓郵報上被大大讚揚。過去台北市每天製造高達2500公噸的垃圾，在政策執行之後，至剩下67公噸，成效驚人。更妙的是，馬政府執政當年碰到金融海嘯，發放消費券刺激經濟，並在各大投開票所發放，還意外逮到71位通緝犯。
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