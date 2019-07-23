馬英九自爆當過憤青 首次丟雞蛋卻「自爆」

2019-07-23 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



前總統馬英九三度至東吳大學溪城講堂，說學逗唱樣樣來，不但化身「政界」費玉清，在演講過程開金嗓，甚至自爆過去也曾當過憤青，只是第一次丟雞蛋的過程，似乎有點掉漆。

馬英九的演講主題為「馬同學到馬總統 — 一個青年理想的實現！」來自蘇州大學、北京師範大學、復旦大學等21所學校200名學員齊聚東吳，座無虛席，發問也相當踴躍。有人問該怎麼在大陸實施垃圾分類，還有學生力邀馬英九到大陸跑馬拉松，顯見馬英九在學生中的高人氣。

馬英九也不改幽默本色，先以「三十功名塵與土」作開場，引用岳飛的滿江紅，說唱就唱，當場開金嗓唱上一段滿江紅，溫潤嗓音，宛如政界費玉清，成為演講的第一個亮點。

不只唱歌，馬英九也展現他的外交的長才，在演講過程中，至少使用五種語言。馬英九表示，過去出訪布吉納法索，用法文跟當地孩童對話，甚至拜訪教宗的行程，馬前總統還苦練西班牙文，並在教宗前面秀上一分多鐘的西語處女秀，令教宗對他刮目相看，露出燦爛笑容。不過，最後教宗表示，自己其實會講英文，也讓馬前總統在內心直呼，怎麼不早說呢。

馬英久說，其實他過去也曾當過憤青，為了保衛台灣釣魚台的主權挺身而出，首次要丟雞蛋抗議，只是當時可能太緊張了，握在手上的雞蛋竟然在手上「自爆」，瞬間有點掉漆。