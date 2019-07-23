北市暴雨也淹水 柯文哲：所以我不敢嘲笑別人

2019-07-23 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook 台北市昨午後一場豪大雨，造成全市10多處積淹水，其中大安區半小時時雨量達99.5毫米，刷新觀測站歷史紀錄。不過如今有網友質疑，北高淹水的時候，台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜剛好都在接受專訪。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，這個還好，自己在專訪的時候「手機一直在響」，所以真正好的管理是制度，不是首長一定要坐在那個什麼應變中心。

柯文哲說，其實現在進入網路時代，好的管理不管你在哪裡，可以掌握情況比較重要。

柯文哲說，「所以你看我就是不敢嘲笑別人就是這樣子」，「極端氣候，誰遇到誰倒楣」。

柯文哲說，台北市每小時只要降雨量超過78MM會淹水，如果沒有超過就淹水，這個就要檢討，是不是清淤有問題，因為我們系統設計是應付78ＭＭ，但也有些地方可以應付比較高。

柯文哲說，本來工務局有個計畫，要在十年內提高到88ＭＭ，但後來算一算錢還是很高，所以今天早上開晨會，就把去年有強降雨淹水的地方，和今年淹水的地方比對，發現有兩個地方重複，分別是東門捷運地下道和小巨蛋周邊。

柯文哲說，其中小巨蛋周邊，去年工務局就有拿出來報告，可以改善，但需要時間挖函道，所以有計劃也要確切和大家說，我們按照這個計畫走，要到什麼時候不會淹水。

柯文哲強調，昨天已經開始把昨天淹水所有地區和前年比對，重複的地方會優先處理。

柯文哲表示，自己的態度是這樣子，你要批評就批評，批評完就轉過頭去開始修改，慢慢建立一個心態，「把別人批評當成我們改進的動力」。

對於中央勘災似乎「重南輕北」，柯文哲說，問題是他來台北關心也沒有用，他來關心也不會比自己更熟悉，我們市政很熟悉，他來看最多也是看一看就跑了，他要講什麼也只是會被我們Ｋ得更慘，「所以人家也不會批評我」。