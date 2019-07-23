國安涉走私菸品 陳致中：是否有高層包庇應通通揪出

2019-07-23 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國安局爆利用總統出訪勤務走私菸品，據了解此案將一次查清歷任總統時期的問題。前總統陳水扁的兒、高雄市議員陳致中表示，支持檢調追查到底，毋枉毋縱。