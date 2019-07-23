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搭潮流也測試有多少死忠粉絲 劉櫂豪推真人版Line貼圖

2019-07-23 10:26聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣立委劉櫂豪推出「豪好愛我」Line貼圖，拉近與鄉親的距離，用生活化的劉櫂豪真人表情向大家道早、說晚安，每天滑手機時，即可以直接與劉櫂豪面對面，代替劉櫂豪向其他親朋好友送出問候。

國內政治人物推出個人化Line貼圖漸成風氣，如高雄市長韓國瑜在去年10月競選期間，推出的「賣菜郎瑜你同在」；台北市府觀傳局前局長陳思宇在今年初參加立委補選期間，也推出「思宇揪朋友」想藉跟阿北柯文哲與網友們LINE在一起。

劉櫂豪真人版貼圖「豪好愛我」是台東縣唯一推出個人化Line貼圖的政治人物，不僅搭上網路潮流，因須付費下載一次新台幣30元，也可以測試自己在全台各地究竟有多少死忠粉絲。

「豪好愛我」Line貼圖，使用劉櫂豪一天從早安、買菜、下雨、吃飯、打哈欠到晚安，陪伴鄉親生活。劉櫂豪說，他行程忙碌，幾乎天天台東、台北兩地奔波，沒時間特地為Line貼圖進棚內拍攝照片，這次「豪好愛我」Line貼圖使用到的每張照片，都是他從往年日常行程的隨行紀錄裡挑選出來。

劉櫂豪打趣表示，以往沒辦法當作新聞稿公布的NG表情，現在都成了用來製做Line貼圖最適合的素材，像是打哈欠、嘟嘴、伸懶腰、皺眉等，化為替台東鄉親生動表達心情的貼圖。

劉櫂豪說，歡迎大家下載「豪好愛我」Line貼圖，替他傳遞更多溫暖給更多支持者，也歡迎大家加入劉櫂豪官方Line@，取得劉櫂豪第一手資訊，也能即時與劉櫂豪線上互動。

劉櫂豪推出「豪好愛我」Line貼圖，拉近與鄉親的距離。圖／取自Line官網
劉櫂豪推出「豪好愛我」Line貼圖，拉近與鄉親的距離。圖／取自Line官網
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劉櫂豪推出「豪好愛我」Line貼圖，拉近與鄉親的距離。圖／取自Line官網
劉櫂豪推出「豪好愛我」Line貼圖，拉近與鄉親的距離。圖／取自Line官網
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劉櫂豪貼圖台東
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