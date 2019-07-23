總統專機私用…小英還輸他 當年娶媳下聘也要飛

2019-07-23 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



F-16伴飛總統專機。圖／空軍提供 分享 facebook

蔡英文總統昨天出訪返抵國門，時代力量立委黃國昌卻驚爆國安局官員利用華航總統專機狂買數百萬免稅菸，社會譁然，藍委更痛斥這是軍紀敗壞，實在太離譜。過去總統專機遭公器私用的案例，可不只這一樁。

●小英出訪 專機被人偷運私菸

黃國昌昨天爆料，有國安人員透過華航高層，在系統後台預訂近萬條免稅菸品（金額高達645萬元），並透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。蔡總統得知後表示震怒，國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷下台，此案是否還有其他人涉案，司法正在偵辦。

蔡英文2016年搭總統專機抵達空軍花蓮基地視察。 圖／總統府提供 分享 facebook

●馬英九出國 傳隨扈喝茫騷擾空姐

負責馬英九總統維安的特勤隨扈，2009年遭爆料長期在寓所內聚眾喝酒，喝到醉茫茫，還曾被總統夫人周美青撞見；不僅如此，馬英九隨扈甚至還在總統出訪專機上喝醉酒，還對空服員性騷擾。

時任立委帥化民指出，馬總統六月底出訪巴拿馬那次他也有去，但他沒看見有隨扈喝酒鬧事，且經他向國安局查證後，證實有隨扈喝醉酒，但沒有對空姐性騷擾。他認為，雖是在長途專機上，隨扈人員也不應該喝酒，應該給予適當處分。

此外，據傳有特勤隨扈在中興寓所內喝到爛醉，全身酒氣被周美青撞見，時任總統府發言人王郁琦則否認，表示「這部分屬於傳聞，沒有具體被查到」，因過去未嚴禁留在寓所但未執勤的維安人員喝酒，為避免類似負面傳聞，時任侍衛長陳添勝下令嚴禁維安人員在中興寓所喝酒。

馬英九出訪時，傳有隨扈喝茫騷擾空服員。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●阿扁娶媳 用空軍一號搭載親友

2005年，前總統陳水扁用空軍一號總統專機搭載親友，為扁子陳致中完成世紀婚禮，帶親友們到台中新娘家下聘時，是乘坐總統公務專用的「空軍一號」專機，遭輿論質疑是否「公器私用」，把公家飛機當成陳家「下聘專機」。

雖然總統府強調除安全人員，乘客票價由第一家庭自費，但據了解，扁只花幾萬元就包下總統專機，載送第一家庭親友到台中，幫陳致中下聘。

陳致中後來抱屈說，2005年他訂婚下聘時，「因為我的父親前往，才使用行政專機」，而且當時並無高鐵，「總統車隊一路從台北開到台中，但可以想見沿路長距離的維安會更複雜，請問這樣子會比較不擾民嗎？」

陳水扁（左）曾用總統專機，帶親友到陳致中（中）老婆娘家下聘。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●阿扁拚選舉 邀私人貴賓搭專機

除此之外，陳水扁為拚選舉，邀請私人貴賓搭乘總統專機，遭質疑違反行政中立、濫用行政資源。時任立委盧秀燕指出，總統專機為趕行程，甚至晚上11時30分起飛，凌晨2、3時降落，「機場、塔台及地勤工作人員全得為阿扁加班，難怪一天跑好多個行程！」

遭盧點名的總統專機搭乘者，包括台視董事江霞、台大前教授李鴻禧、參與綠營文宣的格林文化總經理郝廣才、東吳大學教授謝志偉，及黃越綏等人。

陳水扁與江霞。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●小英專機載網紅、CNN記者專訪

今年2月，蔡英文總統在總統專機上接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，明確表態將投入明年總統選舉，競選連任。蔡英文說，任何現任總統都會想為國家做更多的事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然不過的事，她當然也希望未來的四年能夠繼續帶領國家，完成使命。

蔡英文說，她有信心能勝選，「我已經準備好，面對另一個挑戰。身為總統，從來不缺挑戰，情況順利時面對的是一種挑戰，情況艱難時面對另一種」。

蔡總統日前啟動「自由民主永續之旅」出訪加勒比海四友邦。行前她與2名YouTuber「志祺七七」和「阿滴英文」合拍影片，2名YouTuber跟著蔡英文搭上飛到台東，將總統專機「空軍一號」做出完整的開箱介紹。

「志祺七七」的影片還介紹，目前總統座機編制有兩架飛機，分別是福克50（FK-50）與波音737-800型，共同提共國家正、副元首在視導與參訪時的空中交通服務。總統座艙部分則如一般飛機的頭等艙，位於飛機前段，採用二二對坐方式。

蔡英文曾在專機上接受CNN記者專訪。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●拚選舉搭專機 馬英九自付油料費

馬總統2009年啟動黨主席競選活動時，準備全台走透透。在維安的考慮下，馬英九準備搭乘空軍專機跑行程，擔心引來黨政不分的批評，決定未來如果下鄉行程，與公務沒有關係，他將會以幾負擔飛機的油料花費。

以目前空軍一號飛行1小時的油耗計算，總統專機飛行1小時，就得花掉10萬元。不過照規定，空軍只能跟總統收取國內線的機票費，不能收油錢。

像是美國前總統歐巴馬的747總統專機，具有空中指揮和防禦的功能，帶著美國總統全球走透透，但歐巴馬仍會搭乘專機從事非公務活動。馬總統要競選黨主席，也打算搭乘總統專機下鄉拚選舉，不過馬英九說，黨政有分際，他也要學習美國的制度，自己付油錢。

馬英九。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●機師偷運毒 巴西總統氣炸

公器私用的案例在國外同樣也有，巴西總統波索納洛日前啟程飛往日本大阪參加G20高峰會，他的隨扈專機在西班牙降落補給時，機上一名空軍機師竟被查出，行李藏有多達39公斤的古柯鹼，遭西班牙警方逮捕。波索納洛可說丟臉丟到國際，氣得發推文表示「不可接受」、「勢必嚴懲」。

西班牙當局表示，被捕的38歲中士羅德里奎茲與波索納洛的隨扈先遣隊同行，飛機在塞維爾停留時他人被攔下。波索納洛搭的是另一班專機，在葡萄牙里斯本降落停留。

西國警方表示，羅德里奎茲下機時帶著一件隨身行李及衣物袋，經過機場掃描站時被查出，衣物袋內裝的全是古柯鹼、足足有37包。巴西副總統莫蘭表示，從查獲的量來看，羅德里奎茲應是一名毒品走私老手。