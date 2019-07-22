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看寄生上流思索 朱立倫：除拚經濟不能漏接任何一個人

2019-07-22 21:22聯合報 記者黃國樑╱即時報導

前新北市長朱立倫今天在臉書分享看電影的觀影心得，他說，前幾天他跟家人去看了《寄生上流》；電影前半苦中帶笑、後半驚悚，留下的是深深的悲傷思索，後勁很強。

朱立倫表示，讓人悲傷的不只是電影結局，更是電影中，對社會貧富懸殊怵目驚心的刻畫。底層角色為求發達的小奸小惡，惡化成為求生存的弱弱相殘、你死我活，與上流世界角色「因為有錢、所以善良」的尖銳對比，讓人有很深的感慨無奈。

他說，而當大雨污水淹沒金家，讓他們淪為災民，狼狽地流落避難中心，卻接到朴家來電，從容優雅地通知要舉辦「快閃庭園烤肉派對」，那種平行世界的反差，更不是滋味。急轉直下的衝擊劇情，讓人在追想「為什麼」的過程中，看見金基澤唯唯諾諾底下長年受傷的自尊；也理解朴社長下意識對「窮酸味」的反射嫌惡，如何引爆悲劇的引信。

他表示，電影是虛構的，但影片刻畫的韓國的貧富落差卻是真實；也難怪本片在韓國開出長紅票房，擠上歷年賣座電影排行。台灣媒體常聚焦韓國如何成功打造世界級品牌，文創產業如何掀起「韓流」、GDP 如何超過台灣等等；口氣帶著羨慕與不甘心。但很少人正視，「韓國經驗」的其他幽暗面向。

他舉例說，例如韓國少數幾大財團高度壟斷，形成「一個國家、兩個世界」的現實；例如韓國青年為了擠入政府財團的贏者圈，在升學求職階段面對的嚴酷競爭。只有看見完整的韓國經驗，台灣人才能自問：什麼是我們要學習的，什麼是我們要避免重蹈覆轍的。我們也才能為台灣未來，找到對的方向。

朱立倫做了一個結論，台灣除了要經濟競爭活力，更要自由開放與社會正義。除了拚經濟，也不能漏接任何一個人，這是政府的責任。

韓國電影朱立倫
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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