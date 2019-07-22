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香港反送中現暴力 韓國瑜籲政黨：別藉香港苦難獲利益

2019-07-22 21:10聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄市長韓國瑜接受電視台訪問，針對香港目前反送中抗爭，韓認為台灣人要譴責暴力，也呼籲台灣的政黨不要想藉此獲得政治利益；由於香港「一國兩制」浮現問題，韓國瑜未談台灣是否要一國兩制，但他表示堅定「民主」、「自由」，到哪都不會怕。

韓國瑜說，香港反送中的抗爭出現暴力行為，台灣應該要有同理心，並譴責暴力，祝福香港政局能趕快穩定，未來香港政府要傾聽民意，第二點，台灣所有的政黨，不要想藉著香港苦難，來獲得政治利益。

主持人詢問香港的一國兩制是否失敗？韓國瑜表示，若沒問題，不會有100多萬港人上街頭，一國兩制原本承諾50年不變，但實施27年就遭受全世界民主國家質疑，北京、香港當局都要思索問題。

主持人再問「中聯辦」也是被抗爭之地，韓國瑜說，未來選擇訪問地點一定要更謹慎，但台灣不能一直怕，「台灣人若對民主自由有堅定信心，到哪都不怕」。韓表示，當時中聯辦官員看著他及高雄訪問團成員大聲聊天、無比信心，「為何不說中聯辦被高雄團影響很大？為何去中聯辦就是賣台，是否有心人士要扣黑帽，我們高雄團隊對中聯辦影響更大」。

韓國瑜強調，「我覺得台灣人不必怕，要把所有『圍牆』拆掉，2020後通往世界都是道路，這就來自我們對民主自由的信心」。

高雄市長韓國瑜今天接受東森新聞台訪問。圖／翻攝東森新聞
高雄市長韓國瑜今天接受東森新聞台訪問。圖／翻攝東森新聞
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韓國瑜香港一國兩制
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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