香港反送中現暴力 韓國瑜籲政黨：別藉香港苦難獲利益

2019-07-22 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜接受電視台訪問，針對香港目前反送中抗爭，韓認為台灣人要譴責暴力，也呼籲台灣的政黨不要想藉此獲得政治利益；由於香港「一國兩制」浮現問題，韓國瑜未談台灣是否要一國兩制，但他表示堅定「民主」、「自由」，到哪都不會怕。

韓國瑜說，香港反送中的抗爭出現暴力行為，台灣應該要有同理心，並譴責暴力，祝福香港政局能趕快穩定，未來香港政府要傾聽民意，第二點，台灣所有的政黨，不要想藉著香港苦難，來獲得政治利益。

主持人詢問香港的一國兩制是否失敗？韓國瑜表示，若沒問題，不會有100多萬港人上街頭，一國兩制原本承諾50年不變，但實施27年就遭受全世界民主國家質疑，北京、香港當局都要思索問題。

主持人再問「中聯辦」也是被抗爭之地，韓國瑜說，未來選擇訪問地點一定要更謹慎，但台灣不能一直怕，「台灣人若對民主自由有堅定信心，到哪都不怕」。韓表示，當時中聯辦官員看著他及高雄訪問團成員大聲聊天、無比信心，「為何不說中聯辦被高雄團影響很大？為何去中聯辦就是賣台，是否有心人士要扣黑帽，我們高雄團隊對中聯辦影響更大」。