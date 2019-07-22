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夾帶香菸？國安局：全力配合偵辦

2019-07-22 14:59聯合報 記者程嘉文╱即時報導

蔡英文總統出訪加勒比海友邦，今天上午返抵國門。不過時代力量立委黃國昌爆料指稱，國安局官員利用此次總統出訪之便，透過華航高層趁機夾帶9200條免稅菸入關，總價達到645萬元。

對此國安局表示，全案現由司法單位偵辦調查，基於偵查不公開，不便對外說明案情。國安局後續將秉持「依法行政」、「毋枉毋縱」原則，全力配合偵辦。

國安局。圖／報系資料照
國安局。圖／報系資料照
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