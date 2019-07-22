影／批中央「合法搶錢」 林明溱：靠山坡地吸金50億

2019-07-22 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



農委會從103年起課徵山坡地開發利用回饋金，但南投縣多山，縣內達95%土地都是山坡地，更開發利用課徵比例太高，短短5年就吸金逾2億元，南投縣長林明溱說，這對南投、花蓮、台東等多山偏鄉非常不公平，痛批中央「合法搶錢」，將串連藍營15縣市長抵制不合理的「土匪法令」。

南投縣政府指出，農委會林務局對於山坡地開發利用訂定「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，用於林務發展及造林基金，且從103年開始課徵，但課稅總額以山坡地開發利用許可面積合當期公告土地現值乘積6%至12%計算，負擔沉重。

林提到，山地縣不像台北、高雄等都市以平地居多，縣內山坡地比平地面積還大，縣域成幾乎都是山坡地，縣民要蓋農舍、溫室等做一點利用就要被收回饋金，課金比例還很高甚至達9%至12%，從103年至今就從南投縣就吸金逾2億元，根本是中央在無形中「合法搶錢」，非常不合理。

過去曾籲農委會把課徵比例降低卻未果，縣府因此自行訂定「南投縣山坡地開發利用回饋金自治條例」，且經縣議會通過「取消課徵」，免收自用單一住宅、農舍和農業設施3類開發案回饋金，向上呈報給農委會卻牴觸中央法規而不予核備。

林明溱說，中央有他們的權力，但也要因地制宜，地方首長因此必須考量老百姓收入和經濟能力，如今山坡地回饋金對縣民造成沉重負擔，每個來繳納「攏用訐譙」的，大罵中央政府「土匪」，收錢卻沒做什麼建設，「比土匪還要土匪」。

而「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」從103年實施至今在全國22個縣市少說已收了50億元，尤其是南投、花蓮、台東等多山坡地的偏鄉縣，越貧窮的縣市鄉鎮負擔越重的回饋金，對老百姓來說非常不合理。