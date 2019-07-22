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韓國瑜受訪嗆罷韓陰謀論 罷韓團體：不思檢討令人遺憾

2019-07-22 13:28聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市韓國瑜日前接受風傳媒專訪，首度嗆罷韓團體「罷免是無聊的小兒科遊戲」，還說「如果做不好，我連署罷免自己」，並要罷韓團體找他對談。發起罷韓三十行動的WeCare高雄尹立冷回「市長是公務員不能簽署（罷免），自己辭職就可以」，台灣基進發言人陳柏惟則說「韓市長不思檢討，反而用如此輕蔑的態度回應，十分遺憾」。

尹立表示，韓市長先前對於罷韓團體的行動說「尊重」，那怎麼不尊重到底？這時又用二元對立手段說他們提罷免是陰謀論。尹立說，罷免是法律賦予的權利，人民認為市長市政做不好，透過宣傳方式提出罷免行動，都在合法合理的範圍內。

其次，尹立認為韓國瑜說願跟罷韓團體對談，「這應該是說給韓粉聽的」，為的是要顯出他的寬容大度，既然如此，他會跟市長辦公室聯繫，做出親送連署書到府的動作，「市長雖然不能簽署，但正好可以看看我們會不會被擋在門外」。

陳柏惟則說，罷免初衷很單純，就是「找回能夠負責任的高雄市政府」。罷免是履行公民政治權利的一環，推動團體以嚴肅、認真的態度面對，且連署推動以來反應熱烈，韓市長不思檢討，反而用如此輕蔑的態度回應，真的非高雄市民之福。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，自己接觸到許多國民黨支持者，出面反韓主因是「馬上落跑」，這麼多人出來罷免，不正是強烈感受到韓市長無心市政？「請韓市長不要再耍嘴皮子，虛心檢討、勤務市政」。

參與罷韓連署行動之一的台灣基進發言人陳柏惟（中）對於韓國瑜在專訪中嗆罷韓團體，不...
參與罷韓連署行動之一的台灣基進發言人陳柏惟（中）對於韓國瑜在專訪中嗆罷韓團體，不思檢討、態度輕蔑令人遺憾。圖／聯合報系資料照片
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WeCare發言人尹立表示，韓國瑜之前對罷韓行動說尊重，現在又說是罷韓陰謀論、政...
WeCare發言人尹立表示，韓國瑜之前對罷韓行動說尊重，現在又說是罷韓陰謀論、政治運作，會親送連署書到市府，看會不會被擋在門外。圖／聯合報系資料照片
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罷免韓國瑜高雄市
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