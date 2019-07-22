政院：將中共代理人修法連結獨裁復辟 令人錯愕

2019-07-22 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



中共代理人修法引發爭議，國民黨團今再民進黨政府比戒嚴時代還要過分，用模糊的文字修法，這樣連台商們也會活在陰影空間當中。行政院發言人Kolas Yotaka則說，國民黨立法院黨團刻意把修法打擊有政治目的的中共代理行為，跟「獨裁復辟箝制言論」連結，令人錯愕、憂心。

Kolas 表示，該黨團若無法理解國家安全的重要，堅持開大門讓有惡意政治目的的代理行為繼續在台灣被合理化、合法化，恐怕才會讓台灣的民主大倒退。

Kolas說，兩岸人民關係條例中的代理人條款有其修法的必要與正當性，但尚未開始進行審議。為免傷及無辜，陸委會正審慎研擬修正建議，未來在立法院進行逐條審查時，將精確地表達要限定代理樣態，限定在有危及國安疑慮、有惡意政治目的的代理行為才進行管制。民間的商業、文化、學術….等交流，只要不危及國家安全，將不會被受到限制。最終將尊重立法院審議的結果。