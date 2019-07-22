親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
蔡總統出訪友邦
中共代理人修法
南台灣暴雨成災
台鐵誤點之謎
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

當免費停車場！ 露營車竟開到溪頭加油站炊煮

軍中神祕現象…為何最先升官者 最後官位往往非最大？

游盈隆：柯參選與否會是2020大選的最大變數

2019-07-22 11:55聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

財團法人台灣民意基金會上午在台大校友會館舉行「新形勢下的2020台灣總統大選（二）」民調發表會，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，柯文哲參選與否，會是2020大選的最大變數。

財團法人台灣民意基金會上午在台大校友會館舉行「新形勢下的2020台灣總統大選（二...
財團法人台灣民意基金會上午在台大校友會館舉行「新形勢下的2020台灣總統大選（二）」民調發表會，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，柯文哲參選與否，會是2020大選的最大變數。記者林伯東／攝影
分享

台大柯文哲
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

政院：將中共代理人修法連結獨裁復辟 令人錯愕

2019-07-22 11:59

李佳芬違建農舍 鄉公所：最晚明天行文縣府違章查報單

2019-07-22 11:50

綠擬「以韓制韓」韓陣營：一起關注高雄市政求之不得

2019-07-22 11:44

藍委：中共代理人修法若通過 民主將成包著糖衣的獨裁

2019-07-22 11:21

林佳龍結清近4千萬房貸 黃偉哲揹千萬選舉債

2019-07-22 10:52

韓家軍衝向立院！就看韓國瑜能不能選票極大化…

2019-07-22 09:00

政院小編治國！報喜不報憂 誇張膚淺又失焦

2019-07-22 08:00

不競選連任？ 呂孫綾、余天均否認

2019-07-21 23:38

藍綠新北艱困選區 人選再等等

2019-07-21 23:34

屏縣1選區藍委初選 民調起跑

2019-07-21 23:22

謝龍介是否再戰立委？ 他說要看柯文哲是玩真還是玩假

2019-07-21 19:57

影／喬不分區立委韓國瑜和主席誰夠力？ 王金平：當然是他

2019-07-21 17:31

獨／糗了！柯文哲南下參拜走錯廟門 挨批不懂規矩

2019-07-21 14:58

國民黨輔選韓國瑜 15縣市長將任聯合競總主委

2019-07-21 13:36

代理人條款改立專法？藍委：換湯不換藥 操作恐中

2019-07-21 13:21

母雞小雞準備「合體」／綠團結抗韓 備好合成照

2019-07-21 13:09

母雞小雞準備「合體」／藍穩基本盤 開拓新票源

2019-07-21 13:08

柯文哲「智商70說」 羅智強誇：對民進黨批評拳拳到位

2019-07-21 12:35

影／柯文哲南下旋風參訪 小粉絲專門從高雄趕來拍照

2019-07-21 12:31

綠新北立委保衛戰拚5席起跳 藍估坐7望8

2019-07-21 12:27

國民黨定於一尊 立委看好韓國瑜母雞帶小雞

2019-07-21 12:20

回應陳芳明發文 柯文哲：自己太有理想

2019-07-21 12:00

董念台：台灣要公僕 不是找演像神的演員

2019-07-21 11:51

陳建仁：盼透過國際友人擴大台灣人民的音量

2019-07-21 11:47

民進黨抗韓 母雞小雞一起衝

2019-07-21 11:36

陳芳明評柯可讓戰友變敵人柯文哲：討厭政治利益交換

2019-07-21 11:31

陳菊：不願看到台灣派力量 因分裂而耗損

2019-07-21 10:55

諷藍綠是草包菜包 柯文哲自詡為蔣渭水的「公事包」

2019-07-21 10:50

蔡總統：希望中國了解台灣人民希望、重視什麼

2019-07-21 10:08

陳芳明：把親密戰友塑造成敵人 只有柯文哲能辦到

2019-07-21 09:02

兩岸關係新階段？蔡英文：希望能夠維持台海和平穩定

2019-07-21 08:15

徐永明：韓國瑜無能、唬爛全台第一 2020直接出局

2019-07-20 09:27

孫大千回酸蘇貞昌：沒格調的院長 才令大家開眼界

2019-07-20 09:04

火力全開！柯文哲連罵蘇貞昌不要臉 開轟蔡英文總統沒做好

2019-07-18 11:26

影／民調被邊緣化?柯坦言差不多 認韓國瑜完全不可測

2019-07-17 13:44

韓國瑜出線後最新民調 藍綠對決：蔡45.9%、韓39.0%

2019-07-17 10:51

參訪克國世界遺產 蔡總統盼兩國觀光業者交流找商機

2019-07-16 04:08

韓壓倒性勝 游盈隆：又一個離奇難解的總統初選結果

2019-07-15 23:00

郭台銘初選失利 挺郭的林正杰宣布退出國民黨

2019-07-15 20:54
看更多

熱門文章

中科院30鏈砲塔快速狙擊逞威 美商原廠邀赴美展售

2019-07-21 13:46

朱立倫：郭台銘應該不會選 但郭選國民黨就打包了

2019-07-21 21:24

英國傳奇噴火式戰機 九月底將訪台北高雄

2019-07-21 16:27

影／外國軍備奇貴零件卻台灣製 中科院長解密軍備「黑盒子」

2019-07-21 15:22

抓到了！台鐵準點率創10年新低 凶手就是他

2019-07-22 05:59

政院小編治國！報喜不報憂 誇張膚淺又失焦

2019-07-22 08:00

中時民調勝過蔡英文 柯文哲：它就是引誘我出來選

2019-07-22 09:54

韓國瑜勘災捧水聞 林濁水諷：勘災第一創舉，厲害了韓董

2019-07-21 19:17

謝龍介是否再戰立委？ 他說要看柯文哲是玩真還是玩假

2019-07-21 19:57

影／喬不分區立委韓國瑜和主席誰夠力？ 王金平：當然是他

2019-07-21 17:31

朱立倫爆：4年前找沈春華搭檔 沈連不分區都一起拒絕

2019-07-21 21:40

批徐永明「現代秦檜」 孫大千：沒釐清5問題 欠韓國瑜道歉

2019-07-22 08:18

收到冥紙恐嚇 罷韓「廣德家」：你們會知殺人滋味

2019-07-21 23:52

影／初選後有安慰郭台銘？ 王金平：郭今應該在夏威夷

2019-07-21 16:51

初選後難團結？朱立倫：不知國民黨基因出什麼問題？

2019-07-21 21:43

軍中神祕現象…為何最先升官者 最後官位往往非最大？

2019-07-22 11:00

獨／糗了！柯文哲南下參拜走錯廟門 挨批不懂規矩

2019-07-21 14:58

網路狂分享台南鐵路淹水照 市府斥假：拿去年罵今年

2019-07-21 14:00

2020若柯文哲選…韓國瑜民調領先 柯不選則豬羊變色

2019-07-22 10:26

影／總統還是選到底 王金平：這條路怎麼走接受上天安排

2019-07-21 18:43

香港白衣人暴毆事件 柯文哲：想想台灣何嘗不是這樣

2019-07-22 10:16

柯文哲攤牌倒數 月底內部民調測綠藍白比重

2019-07-21 12:08

批草包是廉價行為 韓國瑜：我智商輸給其他候選人嗎？

2019-07-22 10:45

影／民調領先韓國瑜 總統：2020是價值 生活方式的選擇

2019-07-21 12:29

綠營調整「中共代理人」內容 許淑華：根本不該提修法

2019-07-21 14:52

國民黨輔選韓國瑜 15縣市長將任聯合競總主委

2019-07-21 13:36

遭網友拿去年淹水照抹黑 南市府：將依災防法提告嚴懲

2019-07-21 17:11

韓國瑜要求水災補助比照去年 行政院：不能只用嘴巴喊

2019-07-21 13:35

新聞眼／拚2020 民進黨的難題不在外部…

2019-07-21 23:53

郭台銘、韓國瑜如何修復？ 學者：先化解心結

2019-07-21 19:12

不競選連任？ 呂孫綾、余天均否認

2019-07-21 23:38

柯文哲「智商70說」 羅智強誇：對民進黨批評拳拳到位

2019-07-21 12:35

國民黨定於一尊 立委看好韓國瑜母雞帶小雞

2019-07-21 12:20

郭台銘出來國民黨完蛋？ 柯文哲：台灣沒有完就可以

2019-07-22 10:14

影／朱立倫任不分區國會龍頭？ 侯友宜：他是人才

2019-07-21 12:19

2020三腳督？柯文哲攤牌倒數 就看這個結果

2019-07-21 13:17

中共代理人修法 徐永明：民進黨先自清陽信賣股南海

2019-07-22 08:21

綠新北立委保衛戰拚5席起跳 藍估坐7望8

2019-07-21 12:27

斥罷免是政治運作 韓國瑜：我做不好自己罷免自己

2019-07-22 10:36

積水退了？ 高市水利局：與往年認定無不同

2019-07-21 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top