綠擬「以韓制韓」韓陣營：一起關注高雄市政求之不得

2019-07-22 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜定調「市政即選舉」，民進黨也改變以往打韓策略，打算「以韓制韓」，讓韓國瑜在市政上「自爆」，待柯文哲決定競選後再來研擬選戰策略。對此，韓陣營表示「求之不得、萬分感謝」，如果民進黨要一起來監督市政，韓國瑜高度歡迎，讓所有關注都聚焦在高雄市政，也正是韓所主張的選戰策略。

韓陣營表示，既然韓國瑜敢定調「市政即選舉」，當然有把握可以在市政上拿出一張漂亮的成績單。這是一個考驗，如果韓沒辦法通過，就無法說服民眾有能力改變台灣；這也是為什麼，接下來市府團隊會進行一系列的改組、調整跟布局。

針對民進黨認為韓國瑜會在市政上「自爆」，自己困住自己。韓陣營表示，這是一個假設性的議題，如果做得好就沒有這個問題；如果做得不好就要承擔民眾的指責，這本來就是一個政治人物基本要負的責任。

韓陣營進一步表示，民進黨採取這樣的策略，如果韓國瑜沒有如其所預期的「自爆」，那民進黨也打算冷處理嗎？還是雞蛋裡挑骨頭？不管怎樣，韓陣營都很樂見民進黨一起來監督市政，因為現在韓國瑜最怕在市政上的表現沒有被大家看到，如果民進黨願意「配合演出」，讓所有關注都聚焦在高雄市政，那就用高雄市政來決戰，也符合韓國瑜的當初所定的選戰策略。