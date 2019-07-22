林佳龍結清近4千萬房貸 黃偉哲揹千萬選舉債

2019-07-22 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



監察院今發布最新一期《廉政專刊》，同時刊載交通部長林佳龍與台中市長盧秀燕的財產申報，林佳龍存款與有價證券都分別達1億餘元，總身家近3億，並結清近4000萬元的房貸；盧秀燕最新申報將土地與建物交付信託，總身家近2000萬元。

林佳龍與夫人廖婉如在台北市中山區有1筆、建物2筆，以及一輛購入超過5年的Toyota RAV4休旅車登記在太太名下，和上次申報內容相同，另外有現金30萬元，存款1億2550萬餘元，有價證券為1億4396萬餘元，其中投資奇美股份高達9020萬餘元。

值得注意的是，廖婉如申報2件價值9萬元的珠寶，加上信託專戶存款從57餘萬增加為92餘萬，還有15張保單；信託部分，兩人在台中市西區有1筆土地，建物2筆，分別落在新北市金山區與台中市西區，股票559萬餘元，而上次申報高達3963餘萬的房貸並未出現在此次申報內容中，兩人總身價近3億元。

林佳龍幕僚指出，部長夫人廖婉如希望財產越單純越好，所以出售一部分股票，再加上公司股利及一些現金儲蓄，優先把貸款結清。

台中市長盧秀燕夫婦最新申報內容，則是把原有的位於南投縣3筆土地與價值72萬元的股票轉為信託，其餘申報內容有1輛近兩百萬元的LEXUS ES300H登記在先生廖述嘉名下，但備註為分期繳納，兩人存款1116萬餘元，債券456萬餘元，黃金存摺389萬餘元，保單11張，詳細記載保費時間與還本金額，且無任何債務，總身家近2000萬元。

新北市長侯友宜夫婦申報土地2筆，分別位於嘉義縣與台北市中正區，並有2筆建物分別在台北市中正區、新北市新莊區，存款1836萬餘元，國泰世華債券421萬餘元，保單2張。另有4筆位於台北市士林區土地、2筆在新北市新莊區土地交付信託，無任何債務。