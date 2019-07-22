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軍中神祕現象…為何最先升官者 最後官位往往非最大？

林佳龍結清近4千萬房貸 黃偉哲揹千萬選舉債

2019-07-22 10:52聯合報 記者賴于榛╱即時報導

監察院今發布最新一期《廉政專刊》，同時刊載交通部長林佳龍與台中市長盧秀燕財產申報，林佳龍存款與有價證券都分別達1億餘元，總身家近3億，並結清近4000萬元的房貸；盧秀燕最新申報將土地與建物交付信託，總身家近2000萬元。

林佳龍與夫人廖婉如在台北市中山區有1筆、建物2筆，以及一輛購入超過5年的Toyota RAV4休旅車登記在太太名下，和上次申報內容相同，另外有現金30萬元，存款1億2550萬餘元，有價證券為1億4396萬餘元，其中投資奇美股份高達9020萬餘元。

值得注意的是，廖婉如申報2件價值9萬元的珠寶，加上信託專戶存款從57餘萬增加為92餘萬，還有15張保單；信託部分，兩人在台中市西區有1筆土地，建物2筆，分別落在新北市金山區與台中市西區，股票559萬餘元，而上次申報高達3963餘萬的房貸並未出現在此次申報內容中，兩人總身價近3億元。

林佳龍幕僚指出，部長夫人廖婉如希望財產越單純越好，所以出售一部分股票，再加上公司股利及一些現金儲蓄，優先把貸款結清。

台中市長盧秀燕夫婦最新申報內容，則是把原有的位於南投縣3筆土地與價值72萬元的股票轉為信託，其餘申報內容有1輛近兩百萬元的LEXUS ES300H登記在先生廖述嘉名下，但備註為分期繳納，兩人存款1116萬餘元，債券456萬餘元，黃金存摺389萬餘元，保單11張，詳細記載保費時間與還本金額，且無任何債務，總身家近2000萬元。

新北市長侯友宜夫婦申報土地2筆，分別位於嘉義縣與台北市中正區，並有2筆建物分別在台北市中正區、新北市新莊區，存款1836萬餘元，國泰世華債券421萬餘元，保單2張。另有4筆位於台北市士林區土地、2筆在新北市新莊區土地交付信託，無任何債務。

台南市長黃偉哲與妻子劉育菁則是在台南市善化區有一筆不動產與建物，2台日產汽車，存款288萬元餘元，基金受益憑證16萬餘元，13筆保險，沒有債權，但有債務134萬元的抵押貸款以及選舉借貸1700萬元；信託部分，有三筆台南市的土地與建物。

交通部長林佳龍。本報資料照片
交通部長林佳龍。本報資料照片
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林佳龍盧秀燕黃偉哲侯友宜財產申報
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