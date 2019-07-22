2020若柯文哲選 韓國瑜民調領先 柯不選則豬羊變色

2019-07-22 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



2020總統大選，藍綠候選人就定位，台北市長柯文哲選不選？尚未鬆口。台灣民意基金會今天公布最新民調，若2020蔡韓柯三腳督，韓國瑜民調以33.5%，領先蔡英文的32.6% 及柯文哲的25.5%。但若是蔡韓兩強對決，蔡英文則是以45.0%的支持度，領先韓國瑜的40.1%，蔡英文暫時領先韓國瑜4.9個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，從這份民調看，如果柯文哲參選，對綠藍蔡英文、韓國瑜的結果會造成豬羊變色，所以柯文哲參選與否，會是2020大選的最大變數。

另外這次也調查，選民希不希望柯文哲出來參選？結果有41.6%的受訪民眾，期待柯文哲出來選，這其中有兩成是非常期待，至於不期待的也有50.5％。游分析，為什麼藍綠兩大黨候選人確認之後，還有超過四成的受訪民眾，期待柯文哲出來選？顯然蔡英文與韓國瑜分別代表藍綠出線後，社會有四成以上的人還是希望有不同選擇，對蔡韓也是一個警訊。

至於2020的另一變數郭台銘要不要選？這次民調顯示，若2020蔡韓柯郭四強對立，目前民調蔡英文支持度為29.7%領先，韓國瑜則為29.3％、柯文哲18.3%、郭15.9％。

至於這次民調也調查，選民看好誰當選？結果韓國瑜的看好度高達38.1%、領先蔡英文的35.9%，柯文哲的看好度只有15.1%。