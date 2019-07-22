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帶職選應退選舉補助款？ 柯文哲笑：快和韓國瑜討錢

2019-07-22 10:20聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台北市長柯文哲。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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高雄市長韓國瑜帶職參選總統，引發社會兩極評論，「白色聯盟」主張帶職參選應辭現職，並按天數比例，退還選舉補助款；意即若以登記參選截止日9月17日計算，韓得吐還國庫約2190萬元，得票數較低的台北市長柯文哲一但選擇帶職參選，也要掏出1424萬餘元。

對此，柯文哲今受訪時笑說，自己還沒有宣布參選，「請趕快和韓國瑜討錢，因為他是確定要選，你去把他錢全部討完」。

不過若是出來選，怎麼說服大家你有能力？柯文哲則是嘆了口氣說，民主政治本來就沒有保證選民會做最理智的決定，就像蘇格拉底是人民用頭票方式處死的，所以他的徒弟柏拉圖一直對民主政治嗤之以鼻。

柯文哲還說，1933年的希特勒、1921年的墨索里尼，民主政治本來就沒有保證說，選民會做最理智的決定常常歷史上要去看說那個環境。

柯文哲強調，韓流不是韓國瑜的問題，是那個大環境，大環境為什麼會這樣子，才出現這個人，同樣道理，香港現在一直在抗議，就像2013年、2014年的台灣，當時每個禮拜都有不同名目出來抗議 不管你是華光、紹興、反旺中、反核四，理由一大堆，真正的問題是民怨沒有解決。

柯文哲說，面對問題是解決問題的第一步，把小問題解決了就沒有大問題，把所有小問題解決了就根本沒有問題，最後那句話最可怕「你不解決問題，問題會解決你」。

2020選舉柯文哲韓國瑜帶職參選
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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