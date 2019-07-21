謝龍介是否再戰立委？ 他說要看柯文哲是玩真還是玩假

2019-07-21 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國民黨台南市黨部主委謝龍介。圖／報系資料照片 分享 facebook 國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，柯文哲最近動作積極，可以視為已啟動總統參選的程序，但到底玩真還是玩假很難說，如果是真的未來就是「三腳督」，如果是假未來就是「蔡柯配」，而有人說可能是郭柯或柯郭配，他個人認為機率不大。

他表示，柯文哲是否參選，會影響到立委的布局，如果是三足鼎立，柯會吸到比較多綠的選票，吸藍的也有、但是比較少，所以對藍的有利，目前的情況看起來，柯文哲應該會在8月就確定未來的動向，不會拖到9月。而因為郭台銘與郭文哲都是一方之霸，誰都不可能做副手，加上郭董高度不同，當初既然投入黨內初選，相對脫黨參選的機會就不大，因此郭柯不太可能配得起來。

謝龍介今年3月參加立委補選，以些微的差距，在深綠地區敗給民進黨的郭國文，各方看好他再戰立委，也有人視他為「韓家軍」，認為他出來可以幫韓國瑜拉票；謝龍介今天表示，到底出來參選或是輔選，會等到柯文哲的動向確定後再來評估，總之是要讓選票「極大化」，因為如果參選相對就不太能輔選，要看哪個對藍營比較有利。

至於之前曾傳出他已被列入不分區立委排名中，他表示仍未定案，如果出來參選比較能夠拉抬氣勢，還是願意出來拼一拼。