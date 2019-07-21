影／喬不分區立委韓國瑜和主席誰夠力？ 王金平：當然是他

2019-07-21 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



國民黨總統初選抵定，接下來不分區立委排名怎麼排，要選總統的前立法院院長王金平今天被問到，目前黨內好像在喬不分區立委提名，黨內是主席比較有影響力還是韓國瑜比較有影響力？王金平說，當然是主席，但如果能參考韓國瑜的意見的話，那也是好事。

王金平說，能參考韓國瑜的意見，總是更為周延嘛，那會有利於選務的推動，「您有推薦人選嗎？」記者問，王金平笑說，他沒有資格，也不敢有任何人選的想法。

王金平指出，國民黨總統初選完，韓國瑜本來昨晚安排要和他見面，但取消了，因為昨天晚上高雄已經下雨成災了，韓怎麼能夠有閒情逸致去跟他見面，不可能嘛。

「本來想聊什麼？」王金平說，也沒有啊，見面也可以無所不談，選舉國政議題也都可以聊。

「韓國瑜救災被批神隱20個小時，會不會覺他救災慢半拍？」記者問，王金平說，不會啦，李四川副市長是韓國瑜最得力的副市長、助手，他非常盡責，非常專業，做起事來非常有效率，他一定都在瞭解掌握所有的災情嘛，一定會隨時面報，或者是電話來報告韓市長。