獨／糗了！柯文哲南下參拜走錯廟門 挨批不懂規矩

2019-07-21 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台北市長柯文哲下午到台南安平開台天后宮參拜，但是入廟時卻走錯廟門，從廟的中央大門進入，出來的時候又搞錯 再度走錯，挨批不懂規矩。

柯文哲辦公室主任蔡壁如則表示，柯文哲知道這個規矩，只是在廟方人員的引導下，才從廟的中間門進去。

開台天后宮總幹事、也是行政院政務顧問陳宏明表示，廟的正門是給神明走的，一般人進入廟內參拜一定要「龍進虎出」也就是從右邊進去、從左邊出來，之前總統蔡英文到廟內參拜時，雖然廟的中間大門也是開的，但是蔡英文很懂規矩是從右邊小門進入，「 不知者無罪下次注意就好」

安平開台天后宮內還有一張匾，是由總統馬英九手贈送 ，字體是凹下去的陰刻;陳宏明表示，這也是不合民俗的，一般贈送給廟宇的必需要是字凸出來的陽刻，可能是幕僚搞不清楚。

這塊匾是在民國100年馬英九擔任總統時送給廟方，而在同一時期馬英九送給孔廟的匾，也是陰刻，之前曾經遭到批評。

柯文哲從昨天到今天陸續參拜台南多間廟宇，受到民眾熱烈的歡迎，下午到開台天后宮時 ，數百民眾排成長長的人龍、列隊歡迎他，並搶著與他拍照。

廟方為了歡迎他特別把平常用柵欄圍住的中門打開，廟方表示，總統蔡英文來的時候中門也是打開的。