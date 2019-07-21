國民黨定於一尊 立委看好韓國瑜母雞帶小雞

2019-07-21 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨總統初選民調上周出爐，由高雄市長韓國瑜出線。黨中央目前正著手規劃總統、立委聯合競選平台以及政策方針，國民黨立委普遍看韓國瑜擔任這次大選的母雞，有助於穩住藍軍基本盤，帶領小雞開拓新票源，有望重返執政、國會過半。

國民黨立委蔣萬安表示，按照4年前的經驗，黨部會全代會當天安排立委參選人跟總統參選人合照，之後會給照片電子檔，讓立委製作聯合競選的看板。國民黨立委李彥秀也說，黨部已經安排全代會與總統參選人共同拍攝宣傳照，內部已經在構思拍照姿勢跟角度，以利選戰使用。

蔣萬安表示，韓國瑜正式成為候選人後會到各個縣市去跑行程，希望他可以到每一個立委選區活動，不管是掃街、座談都可以依需求來規劃，一起聯合拉抬藍軍氣勢。

李彥秀說，韓國瑜出線有助於穩定藍軍基本盤，讓立委候選人沒有後顧之憂，可以放心開拓新票源。目前看來韓國瑜的民調仍舊保持領先，如何在對手擁有眾多行政資源的狀況下，深化自己的治國理念，避免被分化攻擊，持續保持領先是國民黨全體參選人要一起努力的工作。

有立委私下表示，有些立委候選人雖欣賞郭台銘，但也覺得韓國瑜出線很好，不太可能會因為韓出線就不想跟他聯合競選，不管從黨內聲勢和全民調來看，韓明年的機會仍很大，所以大家都滿看好他出線的。

國民黨發言人歐陽龍表示，目前仍有一部分艱困選區的立委參選人還沒定案，會陸續在下周確定，並於28日全代會正式通過總統、立委候選人，之後黨中央會建立起聯合競選平台，透過政策會討論，以及請智庫研究未來總統大選的政策方針，會跟總統候選人作相互的磨合。

歐陽龍表示，在競選政策定調後，從黨中央到總統競選總部在到立委，這三塊政策方向也會逐漸清楚，並針對每一區不同的需求去做不同的宣傳，建立一個溝通平台，請大家拭目以待。