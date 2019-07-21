陳建仁：盼透過國際友人擴大台灣人民的音量

2019-07-21 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



副總統陳建仁今接見「總統盃黑客松國際松國際團隊」，並頒授獲獎團隊獎盃，他致詞表示，這次黑客松其實與蔡總統的「自由民主永續之旅」一樣，都是希望透過國際友人擴大台灣人民的音量，讓世界知道台灣民主與科技的發展，一起努力實現聯合國的永續發展目標。

「總統盃黑客松國際松」獲獎代表為馬來西亞與我友邦宏都拉斯。

陳建仁說，黑客松就是黑客馬拉松，透過開放資料跟團體協作，加上創新與共享精神，找出解決問題的方法，這是政府第二次舉辦黑客松，也是首次舉辦國際松，希望以黑客共創、共享的精神，與國際朋友交流。

陳建仁表示，台灣已經把這種創新模式已經帶到政府施政，公民參與政策是現在民主制度體現的方式，透過科技工具蒐集民眾意見與想法，可以快速讓民眾了解公共政策，讓政府提供優質服務，也改善政府施政效率，並說蔡總統先前參與第二次工作坊時也承諾，優勝提案會成為施政內容。