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民進黨抗韓 母雞小雞一起衝

2019-07-21 11:36聯合報 記者賴于榛林麗玉╱即時報導

蔡英文總統爭取2020連任，選戰與早就開打的立委逐步結合。部分綠委已預備好與蔡總統合成照的文宣扇子，洪宗熠表示，2020選戰，民進黨唯有母雞小雞一起衝，才能抗韓、一加一大於二；何志偉則說，合照、看板與選戰主軸、節奏都在討論中，將尊重黨中央跟小英競辦的整體策略。

為掃去年慘敗陰霾，民進黨緊接著將是母雞帶小雞的團結戰，選區立委逐步掛上與蔡總統合照看板，洪宗熠說，他先做好與蔡總統照片合成的文宣扇子，這幾天就會先開始發。

洪宗熠表示，2020選戰，民進黨唯有母雞小雞一起衝，才能抗韓、一加一大於二，恰好韓國瑜上任半年高雄根本沒有發大財、也沒有政績，與蔡英文總統是很好對比；蔡易餘則說，除了積極經營選區，農曆7月後會成立競選辦公室，但身為執政黨，不能只打選區，還是會跟著總統的選戰節奏一起拚，因為韓流勢力一定對選情有衝擊，尤其韓流組成是傳統軍公教，每個選區都有，非常極端、也非常有拉票能力，所以2020，一定是立委、總統團結抗韓。

民進黨立委江永昌表示，總統、立委選舉與單純地方選情不同，主要會涉及國政議題，因此尊重中央與總統競選總部的規劃，但除了經營基層，他近日立委角色也從過去問政為主，轉換成說明，不斷在基層解釋相關政策；何志偉則說，合照、看板與選戰主軸、節奏都在討論中，尊重黨中央跟小英競辦的整體策略，但他觀察國民黨選後仍凌亂，為了以靜制動，推測黨中央選舉主軸約莫會在8月底9月才定調。

綠委也私下表示，軍公教族群會變成韓國瑜的主力與助力，某種程度是年金改革激起對立，盼接下來選戰，無論是溝通或是相關方式都應取得被改革者的諒解，並好好想想改革激起的對立避免衝突。

民進黨抗韓，母雞小雞一起衝。圖／洪宗熠辦公室提供
民進黨抗韓，母雞小雞一起衝。圖／洪宗熠辦公室提供
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蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片
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民進黨韓國瑜軍公教
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