陳芳明評柯可讓戰友變敵人柯文哲：討厭政治利益交換
作家陳芳明在臉書上以「政治沒有永遠的朋友」為題發文批評台北巿長柯文哲，柯文哲今天上午在台南市表示，他跟陳芳明很熟，陳芳明是台灣文學的前輩；有時候是理念價值的因素，自己在台灣政界跟很多人不同。他很討厭那種政治利益交換，缺點是太有理想；有時候一些可以妥協的場合都覺得不必。
陳芳明在臉書上指出，柯文哲當年選台北市長時，有台大醫生透露台大醫院很多人都投票給柯文哲，目的是希望不要讓柯文哲繼續留在醫院，還說可以把最親密的戰友變成敵人，大概也只有柯文哲能夠辦到。
對於陳芳明在臉書批評他，柯文哲說，陳芳明是知名台灣文學家有他的理想和堅持，他會找間去拜訪陳芳明。
柯文哲說，他在台灣政壇上和許多人格格不入，因為他不喜歡政治利益交換，因為他有時候太有理想，他們這些留美派的，在國外看過，也算是讀書多的人。雖然沒有辦法一天達到，不管是北美、西歐、北歐那種比較文明的國家，他們的文化制度，還是我們比較喜歡的，甚至就算日本一樣，那種政治上比較清明。他相信日本政治右派，但是一定不會很明目張膽，這樣利益交換。
柯文哲和妻子陳珮琪今天第一站是到台南巿安南區正統鹿耳門聖母廟參拜，各地柯粉俱樂部及粉絲約200多人集結，柯粉大喊「阿北加油」、「我柯粉我驕傲」，也高呼「台灣的選擇柯文哲」氣氛宛如選總統造勢大會。柯文哲夫婦隨後先到媽祖大殿上香後，與董監事幹部享用虱目魚粥、炸虱目魚魚膘。
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