陳芳明評柯可讓戰友變敵人柯文哲：討厭政治利益交換

2019-07-21 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



作家陳芳明在臉書上以「政治沒有永遠的朋友」為題發文批評台北巿長柯文哲，柯文哲今天上午在台南市表示，他跟陳芳明很熟，陳芳明是台灣文學的前輩；有時候是理念價值的因素，自己在台灣政界跟很多人不同。他很討厭那種政治利益交換，缺點是太有理想；有時候一些可以妥協的場合都覺得不必。

陳芳明在臉書上指出，柯文哲當年選台北市長時，有台大醫生透露台大醫院很多人都投票給柯文哲，目的是希望不要讓柯文哲繼續留在醫院，還說可以把最親密的戰友變成敵人，大概也只有柯文哲能夠辦到。

對於陳芳明在臉書批評他，柯文哲說，陳芳明是知名台灣文學家有他的理想和堅持，他會找間去拜訪陳芳明。

柯文哲說，他在台灣政壇上和許多人格格不入，因為他不喜歡政治利益交換，因為他有時候太有理想，他們這些留美派的，在國外看過，也算是讀書多的人。雖然沒有辦法一天達到，不管是北美、西歐、北歐那種比較文明的國家，他們的文化制度，還是我們比較喜歡的，甚至就算日本一樣，那種政治上比較清明。他相信日本政治右派，但是一定不會很明目張膽，這樣利益交換。