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諷藍綠是草包菜包 柯文哲自詡為蔣渭水的「公事包」

2019-07-21 10:50聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市柯文哲近來火力全開，日前大酸藍綠總統參選人，強調台灣走到今天這個地步，「只有草包跟菜包可以選擇，實在真糟糕」，不過也遭外界質疑，那柯文哲「算什麼包」，還有人質疑柯文哲是「髒髒包」、「叉燒包」。

柯文哲則是在臉書上表示，自己有個公事包，這是太太陳佩琪送的，裡面裝的都是市政資料。

不過柯文哲也說，發現自己都沒有時間讀，每天搬回去再搬回來，好像練啞鈴一樣。公事包裡面除了資料以外，還有牙刷、各式各樣的藥，因為自己當醫生習慣了，隨時都會帶著藥，如果有什麼感冒頭痛，「我隨時都有藥可以用」。

柯文哲表示，包包裡面沒什麼特別的，大多是看不完的公文和資料，還有幾包常備藥，不管是降血壓、治感冒、止痛劑，身為一個醫師，自己吃也常幫別人看病。

柯文哲說，隨著累積的未辦事項越來越多，這個包包也越來越沈重，四年半下來，拿到最後已經變成一種習慣，這大概就是一種責任感。

柯文哲還以錦西街的蔣渭水銅像為例，指蔣渭水的左手拿著公事包，右手捲著包袱帶著幾本書。換句話說，他平日行醫，抽出時間就到處演講，演講後被日本人抓去關，所以帶著棉被，裡面夾著幾本書，正好可以帶進去看，出獄後再行醫，再上去演講⋯不斷重複這個循環。

 柯文哲說，蔣渭水的故事告訴我們，做一個文化的傳道者，比作一個政治的領導者還要有用，這也是這幾年，我們在台北市政府努力實踐的目標。

台北市長柯文哲則是在臉書上表示，自己有個公事包，這是太太陳佩琪送的，裡面裝的都是...
台北市長柯文哲則是在臉書上表示，自己有個公事包，這是太太陳佩琪送的，裡面裝的都是市政資料。圖／擷取自柯文哲臉書
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柯文哲北市
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