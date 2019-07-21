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兩岸關係新階段？蔡英文：希望能夠維持台海和平穩定

2019-07-21 08:15聯合報 記者賴于榛╱即時報導

蔡英文總統今談到兩岸關係時指出，處理兩岸關係的時候，還是希望能夠維持台海和平穩定，但也希望中國方面了解台灣人民所希望、重視的是什麼，以及每次大選想要表達的是什麼。

蔡總統「自由民主永續之旅」進入尾聲，今晨在美國丹佛與隨團記者茶敘，回應不設限。

被問及台灣路線在親美、親中當中做出關鍵抉擇，是否未來兩岸關係會拉高對抗？以及怎麼看民調顯示過半數台灣人願意對抗對岸的武統？蔡總統表示，台灣最重要的是民主自由還有人權，以民主方式決定未來，都是在下一次大選台灣人民最重視的價值跟考慮，而在處理兩岸關係的時候，還是希望能夠維持台海和平穩定，也希望中國方面了解台灣人民所希望、重視的是什麼，以及每次大選想要表達的是什麼。

關於這次出訪特色，蔡總統再次謝謝美國行政、國會部門給予的過境協助，讓她們有空間、時間可以深入實質的交流，並與跟美國不同部門的人有交換意見的機會。

談到踏實外交會否有下一個階段，以及這次出訪加勒比海友邦印象最深刻的事情是什麼？蔡總統表示，這次是她就任總統以來時間最長的一次訪問，走了4個邦交國，2次過境美國確實是踏實外交的時間實踐，很高興跟邦交國的關係越來越堅實

蔡總統說，這次加勒比海國家的訪問當中，很高興有機會跟基層民眾互動，實際跟基層民眾也看到我國對他們的協助，像是聖露西亞香蕉產業就在我國協助下克服病蟲害也讓香蕉產業重新振興，有了就業機會，這種跟邦交國的互動，可以實際改善人民生活，也是一種接地氣。

另外，金融時報點名我國特定媒體遭紅色滲透，蔡總統被質疑引用金融時報說法前並未查證，她則表示，已表明是引述金融時報。

蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片
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踏實外交台海香蕉
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