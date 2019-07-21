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不分區立委表現再遭質疑 藍黨代表提案修同意權與資格

2019-07-21 02:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨全代會28日登場，這次由黨代表完成連署的「一般提案」有8案，其中中央委員許長輝所提修改中央委員對主席提名不分區立委「不同意權」行使規定，以及中常委曾文培所提，不分區立委僅能單任一屆2案，均直指黨內對不分區立委表現不滿。

黨務人士表示，尊重黨代表提案權與全代會決議，樂見任何讓黨務正向改變建議。不過上屆全代會，兩項提案均曾被提出，但最後全代會僅決議交付黨中央相關單位研議，最後都不了了之，這次在不分區立委改選前重提，能否通過考驗黨改革決心。

許長輝修改不分區立委提名辦法提案中表示，現行黨主席提名不分區立委後，中央委員以行使「不同意權」方式審核，只要不同意權票數未過半，被提名人就通過提名，不符民主原則，應改為一般社團選舉的「同意權行使」，讓被同意提名者更具正當性。

許長輝說，本屆（第9屆）不分區立委名單不盡令人滿意，讓2015年11月中央委員行使不同意權時投票意興闌珊，210名中央委員與黨正副主席共217人，僅128人投票，還要連繫後補105位中央委員到場投票，最後才僅投出158票，勉強過半。

離譜的是，國民黨本屆不分區立委中央委員不同意權投票結果，34位立委被提名人中，有14人未獲實質過半同意支持，還有3人不同意票超過同意票，凸顯有些被提名人確實有爭議，但制度卻無法把關，許長輝認為這樣的制度違反民主，應該改革。

至於曾文培提案則是主張，未來不分區立委僅能任1屆，上任後還要成立服務處，負起經營地方責任。曾的提案中，還對不分區立委被提名資格門檻提高，除黨齡限制由目前3年以上拉長為5年以上，曾受黨紀處分者也不得被提名為候選人。

黨務人士分析，兩項提案都凸顯黨代表對現任不分區立委不滿，制度上也都是可討論議題，若全代會通過參處，可做為黨務制度後續調整參考。

不分區立委投票國民黨
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