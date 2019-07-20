柯文哲南鯤鯓代天府參拜 進內殿向神明稟告8個字

2019-07-20 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市長柯文哲和太太陳佩琪今天下午五點多抵達台南北門區南鯤鯓代天府參拜，由董事長王連興陪同進入參拜五府千歲及萬善爺，柯文哲在廟方安排下，進入五府千歲內殿向神明補充稟報，事後媒體詢問柯文哲向神明報告說了什麼，柯文哲只回應「風調雨順，國泰民安」8個字。

柯文哲夫婦一抵達就受到熱烈歡迎，支持者夾道熱情和他握手，加油聲、尖叫聲不斷，隨後先到五王殿上香，並進入五王殿內殿獻上壽桃祝壽。廟方說，此舉為「補充稟告」，讓柯文哲可當面跟五王稟告，內殿是管制區，主要是考量外殿人數太多，才讓柯文哲夫婦進入，但並不是特例，總統蔡英文、前總統馬英九、行政院前院長賴清德都曾進去過。

內殿參拜後，柯文哲夫婦到萬善堂向「囝仔公」上香，柯文哲晚上與廟方在餐廳用膳後，將入住代天府鯤鯓王會館，明天上午前往凌宵寶殿玉皇大帝祭拜後，就前往台南市區鹿耳門聖母廟接受媒體訪問，柯文哲已是第三度來到南鯤鯓代天府，前二次是騎單車挑戰一日雙城，今年228也到南鯤鯓代天府休息參拜，這是柯文哲今年第二次來南鯤鯓。