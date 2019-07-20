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喜樂島成立政黨 羅仁貴任首任黨主席

2019-07-20 16:49聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

喜樂島聯盟」今天成立政黨，擬推出自家候選人挑戰2020大選，並預計推出至少10席區域立委及不分區立委人選。成立大會下午舉行黨主席及決策委員選舉，首任黨主席由台灣基督教長老教會牧師羅仁貴擔任。

羅仁貴（中）擔任首任黨主席。記者林澔一／攝影
羅仁貴（中）擔任首任黨主席。記者林澔一／攝影
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喜樂島聯盟不分區立委
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