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風水考量？ 國民黨將「永懷領袖」巨石挪放大廳中央

2019-07-20 15:09聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨周一總統初選民調公布確定高雄市長韓國瑜出線後，中央黨部後方魚池中一尾龍魚突然跳池死亡，引發黨內擔憂是「壞兆頭」。國民黨今天上午突將原本放在中山廳外的「永懷領袖」巨石鎮再移至大門與手扶梯正中央，再被解讀是風水考量。

黨務人士表示，對於搬動原因並不知情。

但知情人士表示，相關動線調整，是4月26日知名命理師詹唯中與藝人沈玉琳到中央黨部錄製網路節目時給的意見。當時詹就認為，國民黨中央黨部大門有門中門，還正對手扶梯「進門見刀」，導致黨內口舌是非爭議不斷，互相攻擊事情層出不窮。

當天詹唯中就提出兩個風水改善建議，一個就是將原本放在一樓大廳一角，寫有「永懷領袖」的巨石鎮，搬到手扶梯與玻璃大門中間「擋煞」，減少口舌是非。此外，詹還建議，把兩道玻璃門中內門的一面，改成霧面玻璃或屏風，讓動線形成一個轉圜。

詹唯鍾當時還提到，把「永懷領袖」的巨石鎮放在玻璃門到手扶梯正中間，形成一個轉彎，石頭代表一座山，進門有一座山阻礙這把寶劍，就不會進門見刀；把內門的整片玻璃換掉，「國民黨會好到不得了」。

據了解，當天上午在詹唯中建議下，文傳會主委辦公室座位就已經先做了一個東西大挪移的風水調整，讓主委位從門後被釋放出來，也避免原本窗戶設置位置造成的進風灌頭問題。

上午國民黨為了搬動「永懷領袖」巨石鎮，還啟動了千斤頂，辦運工人還細細量測最後放置位置。只不過動線調整後，進入中央黨部大樓其他樓層辦公的民眾抱怨，石頭真的很擋路，還有人揶揄國民黨是拿祖宗牌位來擋煞嗎？

黨內人士則擔心，中央黨部一樓大廳是黨內有公開的重要會議時，黨內要員進出動線，也是接受媒體採訪的主要空間，如今中間放上一顆大石頭，之後只要黨有重大事件或造勢時，恐會造成動線大亂。

國民黨周一總統初選民調公布確定高雄市長韓國瑜出線後，中央黨部後方魚池中一尾龍魚突...
國民黨周一總統初選民調公布確定高雄市長韓國瑜出線後，中央黨部後方魚池中一尾龍魚突然跳池死亡，引發黨內擔憂是「壞兆頭」。國民黨今天上午突將原本放在中山廳外的「永懷領袖」巨石鎮再移至大門與手扶梯正中央，再被解讀是風水考量。記者周志豪／攝影
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國民黨周一總統初選民調公布確定高雄市長韓國瑜出線後，中央黨部後方魚池中一尾龍魚突...
國民黨周一總統初選民調公布確定高雄市長韓國瑜出線後，中央黨部後方魚池中一尾龍魚突然跳池死亡，引發黨內擔憂是「壞兆頭」。國民黨今天上午突將原本放在中山廳外的「永懷領袖」巨石鎮再移至大門與手扶梯正中央，再被解讀是風水考量。記者周志豪／攝影
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