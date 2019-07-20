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40公斤巨石橫禍1死 台8臨37線中橫便道管制

王金平：蔡英文破壞台灣團結 再這樣下去，台灣就完了

2019-07-20 13:20聯合報 記者周宗禎╱即時報導

立法院前院長王金平今天參加台南王金平之友會成立大會，批評蔡英文總統喊台灣要團結，卻是利用國會多數破壞團結，再這樣下去，台灣就完了，可很多人卻像是溫水煮青蛙，絲毫不知情勢險峻。

台南王金平之友會今天在台南市善化成立，席開88桌，台南各區各區與許多大學、校友會參加，非常熱鬧；王金平還應邀上台連唱了兩首台語歌「四季紅」、「媽媽請您也保重」。

王金平說明為何要堅持參選到底，他說，他藍綠都有好朋友，為何要參選來得罪一些人，是因只有他能整合各方意見，一起為台灣打拚，不能再讓藍綠朝野鬥下去，不然台灣的未來一定無解。

王金平指出，蔡英文一直呼籲大家要團結，卻是需要時就喊團結，不要時就棄置如敝屣，很多不合理法案，仗著國會多數「就像戰車一樣碾過去」，造成一直內耗，再這樣下去台灣就岌岌可危，可是台灣很多人還是像青蛙一樣，根本沒有感覺現在台灣面對的局勢其實是越來越險峻。

他表示，兩岸不改善，不能自由貿易，台灣經濟就無法改善，台灣幾十年來累積一定實力，他有能力喚回，再現「台灣錢淹腳目」的榮景。

王金平強調，他不參與初選，但還是繼續勤跑基層、傾聽民意，結合各方的力量、整合各方面資源，一起來幫助國民黨能夠達成2020年政權翻轉，所以繼續勤跑基層。

他說，很多人問他「參選到底是要如何選到底」，他說，我向菩薩許願，只要需要我，就要安排一條路給我走，而既然參選是要救台灣，他又接受上天的安排，這樣一路就輕盈多了，可以邊走邊看了，一旦能當選，會以慈悲心對待百姓。

王金平說，最近還是繼續跑選舉行程，而對藍營支持者關切他與國民黨、與韓國瑜互動都沒把話說死；不過他還是強調，還是會「參選到底」。

王金平雖然今天韓國瑜的會面暫停，但他說，之前雙方就已聯繫要延後，「那當然也會再有見面的機會」。他雖不參加黨內初選，但還是會繼續勤走基層，用他的方式來幫助國民黨贏得總統大選。

立委王金平今天參加台南之友會成立大會，上台高歌。記者周宗禎/攝影
立委王金平今天參加台南之友會成立大會，上台高歌。記者周宗禎/攝影
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立委王金平今天參加台南之友會成立大會，上台高歌。記者周宗禎/攝影
立委王金平今天參加台南之友會成立大會，上台高歌。記者周宗禎/攝影
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王金平韓國瑜國民黨
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