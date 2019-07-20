影／高雄淹水 王金平為韓國瑜緩頰：水很快就退了

2019-07-20 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



立法院前院長王金平今天參加台南市王金平之友會成立大會，原本他今天要與韓國瑜見面的火鍋會是否取消？王金平表示，只是延後，會再找時間見面。

王金平表示，本來跟韓國瑜有一個火鍋會，但今天行程很滿，所以在大概一個多禮拜前就跟韓講，可能今天晚上的火鍋會要延時間，「當然也會再有見面的機會」。

記者問，鴻海創辦人郭台銘最近有沒有跟他連絡？王金平笑說，這幾天沒有。至於是否願助韓、郭整合？王金平說，「這你要去請教他呀」。

柯文哲這兩天攻擊藍綠砲火猛烈，形容支持藍綠那是「說草包跟菜包的選擇」。王金平表示，柯怎麼感覺他不知道，「為什麼一個叫草包，一個叫菜包，你要去請教他，指的是誰？他為什麼會這樣指？」

王金平說，最近還是繼續跑選舉行程，他不參與初選，但還是繼續勤跑基層、傾聽民意，結合各方的力量、整合各方面資源，一起來幫助國民黨能夠達成2020年政權翻轉，所以繼續勤跑基層。

王金平之友會今天在台南市善化成立，席開88桌台南各區各區與許多大學、校友會參加，非常熱鬧。

王金平表示，這兩天大雨他的故鄉高雄路竹那邊也有淹水，但他覺得「還好啦」。這次雨下得太大了，時雨量都超過原來能夠處理的標準，但水很快就退了，表示韓國瑜有相當掌握到狀況，而且做了即時處理，所以應該也不至於造成很大的傷害，所以對韓還是要給予多加油，未來下水道怎麼樣來做好一個清淤、疏導的一個工作，他覺得刻不容緩，副市長李四川這方面也是相當的專家，治水還是有相當成效。