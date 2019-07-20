徐永明：韓國瑜無能、唬爛全台第一 2020直接出局

2019-07-20 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜前晚才在臉書貼文，強調市府清滯清疏工作，並指下水道是一座城市的良心，但昨天一場強降雨，造成市區多處淹水。傳出昨下午高雄下大雨時，韓國瑜正在接受平面媒體專訪，時代力量立委徐永明表示，「韓國瑜無能、唬爛全台第一，人民泡水不解決，2020直接出局。」

徐永明在臉書表示，高雄人會被氣到吐血得內傷。韓國瑜日前才說，市政、國政要切割，國政用書面回覆即可，馬上就被媒體踢爆，在昨日下午高雄雨勢最大、各處淹大水、市民泡水中的同時，韓國瑜正在市府內接受多家媒體專訪，「暢談」國政衝刺總統選舉，完全把正在受苦的市民丟一邊。

徐永明表示，「草包市長除了會唬爛、極盡無能，還會幹什麼？『莫忘世上苦人多』，但韓國瑜所作所為，只讓覺得噁心矯情。」

徐永明說，昨日高雄一場豪大雨淹水，馬上讓韓國瑜常說嘴的清淤工作破功，韓的工作根本沒做足，防災防汛不是靠市長一張嘴就好。事前準備不足已該深自檢討，昨日下午還不見人影，直到下午五點半才召開工作會議，讓不少民眾都在問市長人呢？