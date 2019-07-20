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孫大千回酸蘇貞昌：沒格調的院長 才令大家開眼界

2019-07-20 09:04聯合報 記者張文馨╱即時報導

行政院長蘇貞昌大酸高雄市韓國瑜，答應高雄市民說要全力顧市政，「不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統，所以時間上是怎麼安排，倒是準備開眼界」。前立委孫大千在臉書貼文，蘇貞昌院長的良心是被選舉吃掉了嗎？這麼沒有格調的行政院長，真的是令大家開了眼界。

孫大千說，蘇貞昌在颱風前夕受訪時的一席話，實在讓人瞠目結舌，除了酸言和酸語之外，看不到一絲絲對高雄市民的關心和照顧。原來幾十幾年來對民進黨情義相挺的高雄市民，在換黨換人執政之後，就該被淪為政治鬥爭的犧牲貢品嗎？

孫大千認為，同樣都是中華民國的國民，為什麼如今執政黨看待高雄市民，好像不再是自己的同胞了。登革熱防疫補助款，如此救急的經費，經過高雄市長及市政府多次向中央喊話請託，才心不甘情不願的撥款。難道民進黨政府真的打算在高雄爆發登革熱疫情時隔岸觀火，落井下石嗎？

孫質疑，當韓國瑜帶著市政團隊，日以繼夜的在下水道開挖民進黨積了十年以上未清的淤泥，為什麼民進黨政府看起來好像還在期待每次下暴雨後的高雄能夠淹水呢？

孫大千批評，今年的第一個颱風雖是輕颱，韓國瑜仍然不敢掉以輕心，做最高規格的防颱準備。為什麼蘇貞昌不但沒有關心關懷高雄市民，還在防災受訪時扯入政治議題，極盡所能的嘲諷高雄市長，難道是在等著颱風最好能夠給高雄帶來些災情，好讓綠營可以再好好的修理韓國瑜？

孫大千說，高雄市民把熱情給了民進黨20多年，卻被視為理所當然、不被珍惜，如今市民覺醒了，如同下水道數十年未清的淤泥該被清理了，如果民進黨政府仍然以為處處為難高雄就可以傷害韓國瑜，那就真的就大錯特錯了，因為這樣真正傷到的不是韓國瑜，而是曾經餓著肚子都要投票給民進黨的善良高雄市民。

蘇貞昌酸韓國瑜，答應高雄市民說要全力顧市政，「不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統...
蘇貞昌酸韓國瑜，答應高雄市民說要全力顧市政，「不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統，所以時間上是怎麼安排，倒是準備開眼界」。 本報資料照
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韓國瑜高雄市民進黨
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