【即時短評】查賄「重中之重」 衝著韓國瑜？

2019-07-19 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



因應明年總統及立委選舉，內政部長徐國勇今天指示警方「查賄制暴」，就維護選舉公平而言，原本無可厚非。但高雄市長韓國瑜剛贏得國民黨總統初選，徐國勇就提到高雄是查賄制暴的「重中之重」，馬上被質疑「針對性」意味強烈，已然引發政治漣漪。

賄選不僅敗壞選風，也可能導致選舉的不公平，政府加強查察賄選，不但有其必要，民眾也會支持。

不過，除非檢警已掌握相當的證據或線索，或有情資顯示高雄地區賄選行為或選舉暴力相對嚴重，否則，內政部長一句「高雄是重中之重」，很難不引發政治聯想。

特別是，在還沒有其他人宣布參選總統之前，目前處於國、民兩黨對決的態勢，挑戰現任總統的最大在野黨參選人，正好是高雄市長；而主管全國警政的內政部長，在總統選舉最大競爭對手的所在地，直指是查賄制暴任務「重中之重」的地方，帶有強烈暗示，莫非意所有指？

雖然檢調高層都強調，查賄工作都是全力以赴，沒有特別針對那個地方，但內政部長的一句話，顯然讓民眾有不同感受。

國民黨台南市議員謝龍介日前才聲稱，國安單位利用科技掌握大型造勢的參與者來自哪裡；他還提醒藍營支持者，面對綠營動用國家機器打選戰，要有心理準備。國家安全局今天回應，絕對不會運用民眾持用手機等科技手段，掌握現場群眾數目、位置及個人資料。不過，若是執法出現偏頗不公，執政當局再多「保證」，恐怕都難釋群疑。