兩關鍵…蘇揆拍板「軍公教明年不調薪」

行政院昨天宣布，綜合各方因素考量後，決定軍公教明年不調薪。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

軍公教明年確定不加薪。行政院發言人Kolas Yotaka昨天表示，基於去年（二○一八年）剛為軍公教人員調薪百分之三，自上次調薪以來，「消費者物價指數」尚屬穩定，預估今年全年物價指數年增率僅百分之零點七，行政院綜合各方因素考量後，決定明年不予調整。

據了解，行政院人事行政總處日前召開「軍公教員工待遇審議委員會」時，對於軍公教是否調薪，出現正反意見，但人事總處綜合彙整後並非「兩案並陳」，而是僅陳報一案「建議不調薪」，經行政院長蘇貞昌核定，拍板軍公教明年不調薪。

「全國教師工會總聯合會」（全教總）理事長張旭政昨天表示遺憾。他指出，從行政院引用的「消費者物價指數」，便知道政府高層「不知民間疾苦」。

張旭政表示，根據主計總處公布的「重要民生物資指數」，光去年一年便大漲百分之三點三。他認為，「消費者物價指數」包含軍公教消費不起的奢侈品，而「重要民生物資指數」才能真正反映中下階層面對物價飛漲的真實狀況。

Kolas回應指出，過去廿年，軍公教總共調薪四次，分別是二○○一年、二○○五年、二○一一年及二○一八年，平均五至六年才在「消費者物價指數」達標時調薪；由於去年才調薪，且消費者物價指數年增率僅百分之零點七，如果真要調薪，地方政府也未必同意，因為恐怕尚無能力負擔，所以經過綜合考量，明年軍公教不調薪。

人事總處本月十日召開「軍公教員工待遇審議委員會議」，當天出現正反意見，其中，主張不調薪的委員認為，考量政府財政及地方政府負擔，調薪可能讓明年概算編列困難，且過去一年物價上漲幅度溫和，建議維持現狀；主張調薪者則認為，政府部門調薪可帶動民間調薪，加速整體經濟動能。

地方政府代表意見也不一。有縣市代表願意配合支持調薪，但也有縣市代表基於財政考量表達反對。最終，人事總處陳報蘇揆「建議不調薪」。