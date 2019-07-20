大選查賄…徐國勇點名高雄 韓質疑心裡有鬼

因應明年總統及立委選舉，內政部長徐國勇昨天南下高雄，指示警方在接下來大選的查賄制暴任務上，高雄是「重中之重」的地方；高雄的檢、警、調、廉等選舉查察單位，廿二日將於高雄地檢署召開第一次選舉查察策略會議。

由於高雄市長韓國瑜已獲國民黨提名參選下屆總統，徐國勇查賄制暴高雄是重中之中的說法，引發外界聯想，質疑相關執法單位是否已鎖定特別對象。檢調高層都強調，查賄工作全力以赴，沒有特別針對那個地方。

高雄市長韓國瑜對此表示，他完全支持查賄制暴，但執法要有一致標準，不該有政黨顏色或意識形態的差別待遇，甚至是兩套標準，「部長難道是自己心裡有鬼嗎？否則何必特別點名高雄？」

內政部長徐國勇昨天強調總統大選查賄制暴，高雄是重中之重。 記者林保光／攝影 分享 facebook

徐國勇昨到高雄市警局，了解警方規畫總統大選查賄制暴準備狀況時表示，選舉快到，大選查賄制暴是警察很重要的任務，高雄更是「重中之重」，才想聽聽高雄警察局對查賄制暴的規畫。

他說，台灣經過這麼多次的選舉，總統維安做得還不錯，制暴方面，無論總統或立委候選人的維安工作，會按照以往的經驗來做，全程注意，尤其總統的維安規格要更高，國安局會做相關處理。

高市警方表示，這次大選查賄制暴工作，包括查察賄選防制暴力、清查選舉賭盤、查處假訊息及防止境外資金介入選舉等四大工作，尤其會注意賭盤、地下匯兌和傳統賄選；對於情資收集，警方已著手布線，也蒐集可能參選者的相關背景資料。

至於制暴部分，對總統候選人的安全，將比照總統維安的層級，並增派隨扈，也正蒐集可能滋事的政治激進者資料，避免對候選人或團隊造成傷害。

高雄警方表示，韓國瑜一旦登記參選總統，維安規格就比照總統，除國安局特勤中心規畫人力，高雄市警局也必須動員更多警力，他去哪裡部署人力到哪裡。